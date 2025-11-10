Lieder a la altura de un maestro en la apertura de las Jornadas de Piano
Benjamin Appl y James Baillieu ofrecen una aplaudida exhibición de talento con su homenaje a Dietrich Fischer-Dieskau
Las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" inauguraron anoche su nueva temporada con un recital repleto de emoción protagonizado por el barítono Benjamin Appl y el pianista James Baillieu. Los dos músicos ofrecieron un interesante programa, que rindió homenaje a Dietrich Fischer-Dieskau en el centenario de su nacimiento, con un repertorio que Appl –uno de sus últimos alumnos– seleccionó cuidadosamente tras examinar la correspondencia y los gustos de su maestro. El resultado fue un recorrido artístico que era tambiénun exquisito relato biográfico, presentado bajo el título "For Dieter: The Past and The Future". Barítono y pianista explicaron cada bloque de temas ante un público numeroso y muy respetuoso.
Pero si el diseño de esta velada, organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, era extraordinario, su puesta de largo no fue menos impactante. Appl, con una amplia tesitura y un registro central poderoso y delicado, sumió al Auditorio en una atmósfera muy íntima donde su depurada técnica vocal y el delicado acompañamiento de Baillieu alcanzaron cotas muy altas de expresividad.
Durante casi dos horas, los artistas interpretaron diferentes lieder de hasta catorce compositores diferentes -a los habituales Schubert y Brahms se unieron Albert y Klaus Fischer-Dieskau, Hugo Wolf, Aribert Reimann, Chaikovski, Künneke, Eisler, Grieg, Britten, Loewe, Clara Schumann o Carl Maria von Weber-, manteniendo un sonido etéreo y muy sugerente que convenció a los asistentes. Los músicos regalaron el famoso "Die forelle" de Schubert a modo de propina.
