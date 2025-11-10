El lobo ataca de nuevo a las puertas de Oviedo y mata a la burra "Mimosa" en Caces

Los lobos han vuelto a atacar a las puertas de la ciudad de Oviedo. En esta ocasión la voracidad de esta especie le ha costado la vida a «Mimosa», una burra de tres años y medio que pastaba en una finca de Caces, una parcela situada justo al lado de la Senda de la Salamandra, una zona transitada que une la localidad con Siones. «Mimosa» estaba preñada.

El ataque se produjo el pasado sábado, sólo unas semanas después de que un lobo provocase la muerte de «Chipi», otro burro con enorme valor sentimental para una familia de Puerto. El animal estaba en una finca situada en mitad del pueblo, junto a varias casas, y un lobo le mordió hasta causarle heridas tan graves que obligaron a sacrificarlo. «Estamos hartos. Alguien tiene que hacer algo porque van a acabar comiendonos a nosotros», asegura Daniel Suárez, el propietario de «Mimosa».

El enfado de Daniel Suárez está más que justificado. «Es el quinto ataque que sufro en los últimos dos años. Los lobos ya me mataron a cuatro burras y a otra la tuve que estar curando durante un mes para salvarle la vida», afirma este vecino de Caces, una localidad ovetense que está situada tan solo a nueve kilómetros de la plaza del Ayuntamiento. «Los políticos tienen que venir a los pueblos y darse cuenta de una vez de que esto es una plaga contra la que hay que luchar», señala el hombre.

"Cosida a dentelladas"

La muerte de «Mimosa» se produjo la noche del sábado. Cuando Daniel Suárez llegó el domingo a la finca se dio cuenta rápido de que faltaba uno de sus animales –tiene allí otras ocho burras– y la encontró en una esquina de la parcela. Estaba cosida a dentelladas, «totalmente destrozada», asegura el hombre. «El guarda forestal de la zona certificó el ataque y me dijo que lo más probables es que haya sido cosa de tres o cuatro lobos de talla adulta que atacaron a la vez», señala Daniel Suárez.

Los vecinos de la zona rural de Oviedo afirman que el problema es cada vez mayor. «Antes podían atacar a las crías, pero ahora ya van a por los ejemplares adultos. Cada vez son más y han perdido el miedo», dice el dueño de «Mimosa», que exige el apoyo del alcalde de Oviedo. «Tiene que hacernos caso y pedirle al Principado que tome cartas en el asunto cuanto antes porque la cosa es muy seria y va a ir a más si no se arregla», afirma Daniel Suárez.

El Gobierno regional les pone precio a los animales que son víctimas de la fauna salvaje, pero esa no es la solución. «Por ‘Mimosa’ me pagan 350 euros. Poniendo por delante que el valor sentimental no tiene precio, es algo ridículo por un ejemplar adulto que además estaba preñada», señala. «Me estoy pensando muy seriamente llevar a la consejería a los tribunales», amenaza Daniel Suárez. n