La Ópera de Oviedo no cesa de crecer: la nueva generación de la compañía "La Federica" debuta el 15 de noviembre con la versión infantil de "La flauta mágica"

Pese a su juventud -ninguno supera los trece años y la más pequeña acaba de cumplir los ocho- varios protagonistas de la versión infantil de “La flauta mágica” que el sábado 15 de noviembre se estrena en el Campoamor pueden presumir de veteranía. Con la popular obra de Mozart comenzó hace tres años la colaboración entre la compañía “La Federica”, que tiene su base en Gijón, y la Ópera de Oviedo. Aquellos actores han crecido, algunos repiten y ahora han asumido papeles de más peso. Con ellos cantarán otros más jóvenes, nuevas incorporaciones. “La Federica” crece y la programación lírica infantil y juvenil del teatro crece con ella. En diciembre habrá un “Rigolerdo”, una adaptación del “Rigoletto” de Verdi, y en enero, el día 31, “La Federica” regresará con una adaptación de “Carmen”, probablemente su reto más ambicioso.

En estos años, convertida en compañía residente de la Ópera de Oviedo, “La Federica” ha subido a las tablas ovetenses el “Gianni Schicchi”, “El Barbero de Sevilla” y ahora, de nuevo, “La flauta mágica”, en dos funciones, las dos el 15 de noviembre, una a las 17.30 y la otra a las 17.00 horas. Álvaro Cid Cantelli interpretará a Tamino, Adrián Santín Fernández será Papageno, Carlota Pelegrín Santiago encarnará nada menos que a la Reina de la Noche, Ángel Eneko García de Con hará de Sarastro y Julia Viñuela García de Pamina, quedan Olaya Pelegrín Santiago como Papagena y Manuel Cañas Avello como Monostatos, y con ellos un ramillete de encantadoras damas de la noche, papagenitos y genios.

Maite García Heres fundó “La Federica”, la dirige y es ella quien se encarga de la adaptación de los clásicos que estrenan cada temporada. El pasado domingo, desde el patio de butacas, supervisaba las evoluciones de loa chiquillos durante el primer ensayo de “La flauta mágica” en escena: cuidado con irse muy atrás, atención a la iluminación, nada de salir todos de golpe… Los actores atendían y seguían sus prescripciones con seriedad. Corregían, probaban, volvían atrás. Lo que fuera necesario para que el espectáculo quede perfecto.

Los de esta nueva entrega de “La flauta mágica”, comentó su directora, son “la nueva generación”. Hay algunos veteranos y con ellos muchas nuevas incorporaciones. En total, una veintena de actores y cantantes. “La esencia es la de la primera adaptación, pero es más corta, dura unos 50 minutos”, explicó. La primera se extendía unos 15 minutos más. García Heres cuenta con Deva Jiménez como asistente y con Alba Delgado como regidora, ambas con experiencia. A ellas se suma ahora, por primera vez, Cayetana Martínez, con solo trece años.

La música la pondrá el Ensemble “La Federica”, desde el mismo escenario.

La función cuenta con el patrocinio de la Fundación Edp y las entradas están disponibles, como siempre, en las taquillas del teatro Campoamor y en la web de la Ópera de Oviedo.