Oviedo ya tiene cerrados más de cuarenta competiciones en el año que será Ciudad Europea del Deporte: fútbol, carreras y mucho más
El Ayuntamiento tiene previsto añadir más competiciones a un programa en el que será protagonista la Oviedo Cup, que celebrará su vigésimo aniversario
La cuenta atrás para que Oviedo sea Ciudad Europea del Deporte ha comenzado. La capital asturiana ostentará esta distinción a lo largo de 2026 y el área liderada por Conchita Méndez ya tiene cerradas cuarenta citas. No obstante, la programación crecerá en las próximas semanas dando así un salto de calidad. «Contamos con más eventos sobre los que ya estamos trabajando y vamos a acoger durante el próximo año», explica la tercera teniente de alcalde, que lleva dos años trabajando en lograr esta distinción en la que el Palacio de los Deportes será el principal buque insignia.
La joya arquitectónica recuperada por el gobierno de Alfredo Canteli acogió en junio al jurado de este reconocimiento –formado por Hugo Alonso, Gonzalo Cuesta, Jesús Peramos y Sofía Miranda– , que conoció entonces las fortalezas deportivas de la ciudad. La distinción coincide con el vigésimo aniversario de la Oviedo Cup, que tendrá lugar del 1 al 5 de abril y en la que participarán jugadores llegados de medio mundo. Los equipos de las categorías de cadete, infantil y alevín ya han sido anunciados y los partidos se celebrarán a lo largo de la geografía ovetense utilizando las instalaciones de La Pixarra,Tensi, Los Castañales, El Cristo, Fundoma, Hermanos Llana, Matalablima, San Claudio, Vallobín y el Díaz Vega.
Competiciones de todo rango
Finalizada la temporada futbolística y en medio del primer aniversario del ascenso del Real Oviedo a Primera División, tendrá lugar la segunda edición de la Asturias Cup, el torneo dirigido a clubes y selecciones de jugadores federados que tendrá lugar del 19 al 23 de junio. «Nuestro objetivo es convertirse en un referente a nivel nacional y en la mejor alternativa para los clubes que desean finalizar la temporada con un emocionante viaje a un torneo de verano, combinando competición y diversión», destaca la organización.
En este año no faltará el lado solidario. Corre con Galban, la prueba no competitiva para recaudar dinero para la lucha del cáncer infantil, se celebrará el 22 de febrero a las 12 del mediodía en todos los concejos asturianos siendo Oviedo uno de los puntos centrales.
También se abrirán en las próximas semanas las inscripciones para la Media Maratón Verde, con 21,0975 kilómetros, y que se celebrará en octubre. En materia ciclista, la Vuelta Asturias se celebrará del 23 al 26 de abril y aún no se ha anunciado el recorrido. Oviedo era el fin de etapa. También tendrán protagonismo otras como natación, tenis, la gimnasia o atletismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes