Oviedo ya tiene cerrados más de cuarenta competiciones en el año que será Ciudad Europea del Deporte: fútbol, carreras y mucho más

La cuenta atrás para que Oviedo sea Ciudad Europea del Deporte ha comenzado. La capital asturiana ostentará esta distinción a lo largo de 2026 y el área liderada por Conchita Méndez ya tiene cerradas cuarenta citas. No obstante, la programación crecerá en las próximas semanas dando así un salto de calidad. «Contamos con más eventos sobre los que ya estamos trabajando y vamos a acoger durante el próximo año», explica la tercera teniente de alcalde, que lleva dos años trabajando en lograr esta distinción en la que el Palacio de los Deportes será el principal buque insignia.

La joya arquitectónica recuperada por el gobierno de Alfredo Canteli acogió en junio al jurado de este reconocimiento –formado por Hugo Alonso, Gonzalo Cuesta, Jesús Peramos y Sofía Miranda– , que conoció entonces las fortalezas deportivas de la ciudad. La distinción coincide con el vigésimo aniversario de la Oviedo Cup, que tendrá lugar del 1 al 5 de abril y en la que participarán jugadores llegados de medio mundo. Los equipos de las categorías de cadete, infantil y alevín ya han sido anunciados y los partidos se celebrarán a lo largo de la geografía ovetense utilizando las instalaciones de La Pixarra,Tensi, Los Castañales, El Cristo, Fundoma, Hermanos Llana, Matalablima, San Claudio, Vallobín y el Díaz Vega.

Competiciones de todo rango

Finalizada la temporada futbolística y en medio del primer aniversario del ascenso del Real Oviedo a Primera División, tendrá lugar la segunda edición de la Asturias Cup, el torneo dirigido a clubes y selecciones de jugadores federados que tendrá lugar del 19 al 23 de junio. «Nuestro objetivo es convertirse en un referente a nivel nacional y en la mejor alternativa para los clubes que desean finalizar la temporada con un emocionante viaje a un torneo de verano, combinando competición y diversión», destaca la organización.

En este año no faltará el lado solidario. Corre con Galban, la prueba no competitiva para recaudar dinero para la lucha del cáncer infantil, se celebrará el 22 de febrero a las 12 del mediodía en todos los concejos asturianos siendo Oviedo uno de los puntos centrales.

También se abrirán en las próximas semanas las inscripciones para la Media Maratón Verde, con 21,0975 kilómetros, y que se celebrará en octubre. En materia ciclista, la Vuelta Asturias se celebrará del 23 al 26 de abril y aún no se ha anunciado el recorrido. Oviedo era el fin de etapa. También tendrán protagonismo otras como natación, tenis, la gimnasia o atletismo.