Parece Río de Jainero, pero es España: esta es la localidad que tiene un enorme Cristo Redentor (de 30 metros de altura) rodeado de bellas montañas
Fue inaugurado en 1981 y desde entonces todos los años se celebra una gira a los pies de la imponente escultura
Parece Río de Jainero, pero no. Es España, es Asturias, es Oviedo. En la cima del Monte Naranco de la capital del Principado se encuentra un enorme Cristo Redentor, casi idéntico al de Brasil. Se llama Sagrado Corazón de Jesús, mide 30 metros (el de Río son 36 metros), lleva incorporada la Cruz de la Victoria y está rodeado de bellas montañas. Desde allí, a 632 metros de altura, en el conocido como Pico Paisano, se obtiene una panorámica única de Oviedo.
Más joven que el Cristo brasileño
El Cristo Redentor asturiano es más joven que el brasileño. Su construcción finalizó en el año 1981 (frente a su hermano de Río de Jainero, que fue inaugurado el 12 de octubre de 1931) y fue sufragado principalmente gracias a las donaciones de los fieles. La primera piedra que se puso el 12 de junio de 1963 fue una roca extraída del santuario de Covadonga.
Tierra de todos los concejos
Fue construido para todos los asturianos, ya que, bajo sus pies, hay enterrada tierra bendecida de todos los concejos, simbolizando así la protección que el Sagrado Corazón extiende a todo el territorio del Principado. La idea partió del obispo de Oviedo Benjamín de Arriba y Castro, quien echó en falta en la ciudad un monumento que representara el amor hacia Jesús, y que emulase al Cristo Redentor de Río de Janeiro.
Los impulsores finales fueron el jesuita padre Vega y la ovetense Ramonita Beltrán, quienes crearon una comisión para llevar a cabo la obra. El principal problema, que no había fondos. Fue el padre Vilariño, en una colecta popular, quien consiguió más de la mitad de los 17 millones de pesetas necesarios para construir la gran escultura.
18 años de obras
El Sagrado Corazón, cuyas obras se prolongaron durante 18 años, fue inaugurado el 5 de julio de 1981 por el entonces arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán. Durante la celebración, los fieles, que tantos años habían esperado para tener el ansiado monumento, acordaron ese día que cada año subirían a la cima del Naranco para honrar a su Cristo. Y así sigue siendo. La jira tiene, al igual que la escultura, 44 años.
El mejor mirador
Pese a todo, el Cristo Redentor asturiano y su historia es un gran desconocido para los turistas. Está ubicado a las afueras de la capital, en la cima de una sierra de cinco kilómetros de extensión que rodea la ciudad. Se encuentra en el mismo monte donde están las principales joyas del perrománico asturiano, Santa María del Naranco y San Miguel del Lillo. Se trata del mirador más bello de Oviedo y un paraje ideal para relajarse y conectar con la naturaleza.
