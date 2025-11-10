El Principado promete poner en marcha los Consejos de Salud en Oviedo: "Son órganos democráticos", dicen los vecinos
La consejera Concepción Saavedra y la gerente del área, Beatriz López Ponga, mantienen una reunión con los representantes de las cuarenta asociaciones que exigen más médicos en el municipio
La plataforma de asociaciones vecinales creada en Oviedo para exigir mejoras en el sistema de atención primaria, que incluye un total de cuarenta colectivos, mantuvo este lunes una reunión con la consejera de Salud para exigirle al Principado que tome las medidas necesarias para incorporar más médicos y otros servicios a los ambulatorios del municipio. En el encuentro también estuvo Beatriz López Ponga, gerente del Área Sanitaria IV (Oviedo).
Tras una reunión calificada de «cordial» por las asociaciones, los integrantes de la plataforma lograron arrancarle a la consejera Concepción Saavedra el compromiso de poner en marcha los Consejos de Salud de Área y los Consejos de Salud de zona, órganos democráticos que no están funcionando y que permiten a los vecinos estar en contacto con los responsables de su salud para mostrar sus necesidades, según explicó Santiago Camporro, uno de los miembros de la plataforma.
Por otro lado, los vecinos entregaron a la Consejería una batería de propuestas para aumentar el número de médicos, entre ellas la creación de un sistema de becas, la reducción de trabas en la homologación de títulos de profesionales extracomunitarios y la posibilidad de que los médicos mayores de 72 años puedan seguir ejerciendo si así lo desean.
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo