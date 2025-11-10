El Principado promete poner en marcha los Consejos de Salud en Oviedo: "Son órganos democráticos", dicen los vecinos

La plataforma de asociaciones vecinales creada en Oviedo para exigir mejoras en el sistema de atención primaria, que incluye un total de cuarenta colectivos, mantuvo este lunes una reunión con la consejera de Salud para exigirle al Principado que tome las medidas necesarias para incorporar más médicos y otros servicios a los ambulatorios del municipio. En el encuentro también estuvo Beatriz López Ponga, gerente del Área Sanitaria IV (Oviedo).

Tras una reunión calificada de «cordial» por las asociaciones, los integrantes de la plataforma lograron arrancarle a la consejera Concepción Saavedra el compromiso de poner en marcha los Consejos de Salud de Área y los Consejos de Salud de zona, órganos democráticos que no están funcionando y que permiten a los vecinos estar en contacto con los responsables de su salud para mostrar sus necesidades, según explicó Santiago Camporro, uno de los miembros de la plataforma.

Por otro lado, los vecinos entregaron a la Consejería una batería de propuestas para aumentar el número de médicos, entre ellas la creación de un sistema de becas, la reducción de trabas en la homologación de títulos de profesionales extracomunitarios y la posibilidad de que los médicos mayores de 72 años puedan seguir ejerciendo si así lo desean.