Estos son los ganadores de la tercera edición de los premios Niké

La tercera edición de los premios Niké ya tiene sus cuatro ganadores. El pasado 6 de noviembre finalizó el plazo de votación popular y, durante la mañana del lunes, el jurado se reunió para deliberar el fallo de estos galardones. Se repartirán un total de 7.000 euros, 1.750 euros por categoría. Además, cada uno de los premiados, recibirá un trofeo que conmemore este reconocimiento y un diploma acreditativo. La gala se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe el jueves 4 de diciembre a las siete de la tarde.

El premio Niké a la Promoción del Deporte recayó en Cecilia González Merino Menéndez, del Oviedo Rugby Club, por su destacada tarea en el apoyo a la práctica deportiva. Por su parte, el premio Niké a la Mujer Deportista fue otorgado a Ruth Moll Marqués, del PCM Team Oviedo, en reconocimiento a su trayectoria en la que destacan la conquista del Campeonato de España de Persecución en 2004 y del Campeonato de España de ciclocrós en 2008.

Asimismo, el premio Niké al Medio de Comunicación distinguió a la periodista Carmen Menéndez Fernández, por su labor constante en la difusión de logros y actividades protagonizadas por mujeres deportistas. Finalmente, el premio Niké al Club Deportivo fue concedido al Club Deportivo y Cultural Bádminton Oviedo, por su destacada contribución a la promoción del deporte femenino y a la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo.

El jurado de los remios estuvo presidido por Concepción Méndez Suárez, concejala de Gobierno de Deportes, y contó con Covadonga Díaz Álvarez como vicepresidenta. Completaron el tribunal Mª Luisa Ponga Martos, Cristina Pontón García, Paola Suárez, extenista profesional argentina, Alberto Suárez Laso, presidente de FEDEMA, Manuel Díaz Vega, ex árbitro internacional, y Alba Martínez Ríos, periodista y Premio Niké al Medio de Comunicación 2024.