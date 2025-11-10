Vox exige explicaciones al gobierno municipal por "años anunciando regulaciones que nunca llegan"

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró una batería de ruegos y preguntas en la comisión plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación sobre la "paralización" del plan normativo de la ciudad y la falta de cumplimiento de las promesas realizadas por el equipo de gobierno. "Oviedo necesita rigor, no propaganda. El PP es diligente para impulsar aquello que políticamente le interesa, pero olvida sistemáticamente todo lo demás", denunció la concejala Sonsoles Peralta.

Vox cuestiona si el equipo de gobierno, con Alfredo Canteli a la cabeza, prevé elaborar un Plan Normativo "realista" para el año 2026. "En el Plan Normativo 2025 figuran numerosos reglamentos y ordenanzas pendientes desde hace años. A día de hoy, muchos de ellos ni siquiera han sido iniciados, pese a figurar año tras año en los sucesivos planes normativos sin que el PP dé explicación alguna sobre su paralización", aseguró Peralta.

“El PP lleva años anunciando regulaciones que nunca llegan; es la prueba más evidente de la falta de planificación y de la dejadez del equipo de gobierno. No pueden hablar de eficacia mientras acumulan reglamentos pendientes. Esto genera inseguridad jurídica, perjudica a los vecinos y demuestra una forma de gobernar basada en la improvisación permanente”, explicó la representante del grupo conservador.

Además de las cuestiones planteadas a la comisión plenaria, Vox también emitió ruegos formales a todas las concejalías implicadas en los retrasos con el objetivo de que sus responsables presenten los documentos que justifiquen la tardanza. "Es hora de que el PP deje de esconder la realidad. Los ovetenses merecen saber por qué el Ayuntamiento incumple año tras año sus propios compromisos. La transparencia no puede ser un eslogan, tiene que ser una práctica real de buen gobierno", concluyó Peralta.