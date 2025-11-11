La agenda cultural para esta semana en Oviedo: monólogos de JJ Vaquero, teatro con Héctor Alterio, ópera y arte contemporáneo

Oviedo vivirá esta semana plagada de actos culturales con la celebración de la XV Feria de Arte Contemporáneo, el estreno de la ópera "Orlando furioso", el monólogo de JJ Vaquero y la celebración adelantada de Santa Cecilia. Este mismo martes, el Club LA NUEVA ESPAÑA acogerá la conferencia "Orlando furioso y el redescubrimiento de Vivaldi", a cargo del musicólogo Ramón Sobrino Cortizo. Será a las 19.00 horas. Media hora después, comenzará en la Sala de Cámara del Auditorio la segunda jornada de la programación "Oviedo Coral Canta a Europa", con la participación del Coru de Muyeres de San Esteban, la Capilla Musical Palacio de Meres, el Coro del Centro Asturiano de Oviedo y Orfeón Principado ICOMAST.

El miércoles arrancará la XV Feria de Arte Contemporáneo. La apertura al público de la plaza de Trascorrales será a las 16.30 horas y la programación tendrá durante el jueves, viernes y sábado el mismo horario. La apertura por la mañana será a las 12.00 horas y el cierre a las 14.30 horas. Por la tarde, de 16.30 a 21 horas. La clausura tendrá lugar el domingo a las ocho de la tarde. También esta jornada será el cierre del ciclo "Oviedo Coral Canta a Europa" con la Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria, Ochote Cantos del Fontán y el Coro Son Astur. A las 19.30 horas en el Auditorio.

La programación Radar será la protagonista el jueves. A las 20.00 horas se proyectará "El nudo corredizo", la película polaca dirigida por Wojciech Jerzy Has en 1958 y que tendrá una duración de 96 minutos. Se proyectará en el idioma original y habrá subtítulos en castellano no está recomendada para menores de 18 años.

La LXXVIII Temporada de Ópera de Oviedo estrena a las 19.30 horas del viernes y en el teatro Campoamor la obra "Orlando furioso" de Antonio Vivaldi. El libreto es obra Grazio Braccioli, basado en el poema épico "Orlando furioso" (1516) de Ludovico Ariosto. La dirección musical corre a cargo de Aarón Zapico la dirección de escena de Fabio Ceresa. La nota musical la pondrá la orquesta Oviedo Filarmonía. Para quien prefiera el teatro, el argentino Héctor Alterio se subirá al escenario del teatro Filarmónica para representar "Una pequeña historia", que cuenta con la participación del pianista Juan Esteban Cuacci. Será a las 19.30 horas.

Ya el sábado, los niños cogerán el testigo lírico con "La flauta mágica para la infancia" con dos funciones a las 17.30 horas y 19.30 horas en el Campoamor; mientras que JJ Vaquero actuará en el Filarmónica a las 20.00 horas. Será una velada de muchas risas.

La semana se cerrará por todo lo alto. La obra infantil "El jardín de Olivia" será representada a las 12.00 horas en el teatro Filarmónica, a las 19.00 horas se representará la segunda función de "Orlando furioso", la Banda de Música "Ciudad de Oviedo" celebrará Santa Cecilia a las 19.00 horas y en el Filarmónica se proyectará "Duelo en la Alta Sierra" a las 19.00 horas.