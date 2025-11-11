El campamento deportivo que organiza Oviedo para los niños para Navidad: estas son las fechas de inscripción y las plazas que habrá

Ayudar a los padres a conciliar la vida familiar con la laboral, fomentar la actividad deportiva entre los más pequeños de la casa y comenzar el año en el que Oviedo será Ciudad Europea del Deporte 2026. La tercera teniente de alcalde, Conchita Méndez, presentó este martes el campamento Pequecampus de Navidad, que se celebrará durante los diez días laborales que habrá desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero. Estas fechas coinciden con las vacaciones escolares y, en esta ocasión, habrá novedades.

Una de ellas es que se abrirá las inscripciones para los niños de 4 años. Es decir, los nacidos a partir de enero a 2021. Se podrán a disposición de las familias 25 plazas y su programación será diferente a la de resto de menores. "Serán contenidos adaptados a su edad y no tendrá el servicio de piscina".

No obstante, avanzó Víctor González, coordinador del campamento, se analizará cada uno de los casos por si algún pequeño ya sabe nadar. "Hemos adaptado el espacio deportivo a un espacio lúdico como una experiencia pre deportiva", añadió la edil.

La actividad congregará, en total, a 120 niños. Las inscripciones se abrirán el jueves y los organizadores piden a las familias que revisen previamente que estén dados de alta en la plataforma municipal y actualicen la edad de los niños. "Las plazas se irán completando según las vayamos recibiendo las solicitudes hasta completar el cupo", informó Méndez. El horario de la actividad será desde las 8.30 hasta las 14.30 horas.