Los ecologistas advierten de que la contaminación está disparada en Trubia: "Van varios días con valores elevados de benceno"
La plataforma recuerda que el benceno puede ocasionar graves efectos sobre la salud
La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies advierte que los niveles del "cancerígeno benceno" llevan varios días disparados en Trubia. "La noche del lunes al martes se dispara 21,5 microgramos por metro cúbico este peligroso contaminante". Desde la entidad recuerdan que la Organización Mundial de la Salud recomienda "no exponerse a ninguna concentración de este hidrocarburo" debido a las consecuencias adversas para la salud.
El benceno, explican, es un compuesto orgánico carcinogénico que, tras ser inhalado y después de exposiciones prolongadas, puede ocasionar graves efectos sobre la salud humana, ya que afecta al sistema nervioso central y a la normal producción de células sanguíneas, puede deteriorar el sistema inmunitario y dañar el material genético celular, lo que a su vez puede originar determinados tipos de cáncer (leucemia) así como malformaciones congénitas.
"En la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies hemos denunciado reiteradamente que Oviedo presenta los peores datos de Asturias desde que tienen la estación de control (antes no se medía este contaminante en la zona) , sumándose este contaminante a otros como las micro partículas que también alcanzan concentraciones inadmisibles", añaden.
