"La falta de información en los paneles, ahora en negro, provoca deambularpor la estación": la carta de un pasajero pidiendo que se facilite información sobre la salida de los autobues

Me dirijo a usted en la confianza de que se pueda difundir la desidia de la Gerencia de la Estación de Autobuses de Oviedo ante la demanda de muchos viajeros que como yo la utilizan para múltiples viajes. Se trata de que se facilite la información que con anterioridad se ofrecía en las pantallas de la propia estación y ahora ya ni eso, señalando el número de la dársena de cualquier destino o procedencia de un trayecto de autobús así como la hora correspondiente.

La falta de información en los paneles, ahora en negro, provoca deambular a los viajeros por la estación para obtener la misma.

Por otro lado, no estaría demás sustituir el reducido tamaño actual de las pantallas por otras de mayor tamaño que faciliten la lectura de dicha información ya que las mismas han quedado obsoletas si se comparan con las de otras estaciones de igual o mayor rango.

Por último, quiero señalar que la actual situación perjudica enormemente el prestigio de la ciudad de Oviedo y su estación de autobuses entre los visitantes que nos frecuenta.

Esperando que se subsanen en el menor tiempo posible estas deficiencias que se vienen observando desde muchos meses atrás.