El gaitero Diego Lobo se lleva el Concurso "Manuel Antón de Cogollu" de Las Regueras

El gaitero Diego Lobo Tuñón se ha proclamado vencedor del II Concurso de Gaita Asturiana “Manuel y Antón de Cogollu”, celebrado el pasado domingo en Las Regueras en el marco del Certamen de la Castaña Valduna.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Las Regueras y la Asociación de Baile y Música Tradicional La Xordia, rindió homenaje a los reconocidos luthiers regueranos Manuel y Antón de Cogollu, dos de los constructores de gaitas más importantes de la historia del instrumento tradicional asturiano. Su trabajo, caracterizado por la búsqueda de un sonido único, ha sido objeto de investigaciones como la realizada por Fonso Fernández y Pelayo Fernández, presentada en 2019.

Durante el certamen, los participantes interpretaron como pieza obligatoria “El Floréu de Remis”, según la versión registrada en 1968 por la discográfica Columbia en el álbum "Música Popular Asturiana; El mago de la gaita asturiana, José Remis Ovalle". Además, cada gaitero presentó una segunda pieza de libre elección, perteneciente al repertorio tradicional asturiano.

El certamen concluyó con Diego Lobo Tuñón como campeón, seguido muy de cerca por Álvaro Cueto Cueto, que se alzó con el segundo puesto, mientras que Nel Cortizo Verdejo obtuvo el tercer lugar. Pelayo Suárez Rodríguez alcanzó la cuarta posición y Diego Fernández Fernández se situó en quinto lugar, completando la lista Moisés Cuetos Viego en sexto puesto y Pablo del Cuadro Crespo en séptimo. El primer clasificado recibió 300 euros, diploma y puntero; el segundo 200 euros, diploma y puntero; el tercero 150 euros, diploma y puntero; el cuarto 100 euros y diploma; y el quinto 75 euros y diploma.

Desde la organización se destacó el alto nivel del certamen. El concurso es una iniciativa del gaitero reguerano Fonso Fernández, quien desde hace años trabaja en la recuperación de piezas musicales, cantares y tradiciones vinculadas al folclore de Las Regueras, manteniendo vivo el legado musical de la zona.