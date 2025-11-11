La inminente finalización de las obras en la sede de la Policía Naciona da paso a la vuelta de la oficina de DNI al centro de Oviedo
Los agentes de expedición de los documentos abandonarán en los próximos días las instalaciones de Buenavista
La oficina de expedición del DNI de la Policía Nacional volverá en los próximos días a su sede de la calle Plácido Arango. Las obras en las céntricas instalaciones, destinadas a mejorar la accesibilidad del edificio —construido en 1933 por el arquitecto ovetense Gabriel de la Torrente y protegido dentro del catálogo urbanístico— ya han finalizado.
La intervención ha permitido incorporar un ascensor que comunica todas las plantas y ha reducido el espacio destinado a las escaleras. También se han reorganizado las dependencias del primer piso y se han acometido obras en el sótano.
Las mejoras fueron visibles por primera vez durante la semana de los premios «Princesa de Asturias», cuando se reabrió la puerta principal que da a la calle Plácido Arango, cerrada desde el inicio de los trabajos. Desde entonces, los funcionarios dependientes del Ministerio del Interior trabajan en el traslado de maquinaria y mobiliario desde el cuartel de Buenavista, utilizado de forma provisional durante más de un año, para recuperar la normalidad en las reformadas instalaciones.
Fue en agosto de 2024 cuando los agentes se desplazaron a la parte alta de la ciudad para facilitar la ejecución de una inversión cercana al millón de euros, inicialmente prevista para ocho meses. El proceso se prolongó debido a la construcción del nuevo ascensor, con cuatro paradas, que garantiza el acceso de personas en silla de ruedas, ciudadanos con movilidad reducida y familias con carritos de bebé.
Hasta ahora, el edificio no era plenamente accesible. La entrada principal, por la calle Plácido Arango, presentaba un desnivel de doce escalones hasta la recepción y la oficina del DNI. Aunque se había instalado un elevador, solo permitía alcanzar la zona de expedición, sin acceso al resto de dependencias. Las demás entradas tampoco estaban adaptadas para el público general.
Según los datos del año 2023, la Jefatura de la Policía Nacional atendió a una media de 300 personas al día. A lo largo de ese ejercicio, la oficina expidió 37.373 documentos de identidad y 15.816 pasaportes, lo que supone más de 4.000 documentos al mes. n
