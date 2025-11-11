Mercadona deja «en el aire» su gran proyecto de Ciudad Naranco: "Las cosas están paradas"

El proyecto para instalar un gran supermercado en Ciudad Naranco, concretamente en la zona de Prados de la Fuente, está ahora mismo «en el aire» y cabe la posibilidad de que se vaya al traste. Fuentes de Mercadona confirman que el proyecto se encuentra actualmente “parado”. La empresa pretendía abrir en el barrio una instalación con 3.000 metros de superficie y habilitar un aparcamiento propio en el interior de ese recinto.

Los planes de Mercadona pasaban por abrir el supermercado en una parcela situada entre las calles Viseu, Santiago de Compostela y Jersey City. La ubicación elegida se encuentra en una zona de reciente expansión urbana, cerca del complejo deportivo del colegio Loyola. Esta área se ha convertido en uno de los puntos de crecimiento residencial de Ciudad Naranco.

A finales del pasado mes de marzo el Ayuntamiento anunció que la gran cadena comercial ya tenía vía libre para instalarse en Ciudad Naranco. El Consistorio aprobó inicialmente la modificación del plan especial que permitía el cambio de uso de residencial a comercial. Ese cambio allanaba el camino para la instalación del nuevo supermercado, muy demandado por los vecinos debido a la escasez de este tipo de servicios.

Tras la aprobación del cambio de uso, quedaron abiertos los periodos para presentar alegaciones. El equipo de Gobierno municipal manifestó su intención de agilizar los trámites para dotar al barrio de un servicio necesario. “Cada vez nos quedan menos supermercados. Si no se lleva a cabo el proyecto de Mercadona es una mala noticia para el barrio”, lamenta Marisa Álvarez, presidenta de la asociación de vecinos Activa Ciudad Naranco.

La tienda de Cerdeño

Mientras tanto, Mercadona sigue adelante con las obras para abrir un nuevo supermercado de grandes dimensiones en la zona de Cerdeño. La tienda de Cerdeño abrirá previsiblemente el próximo año, reforzando la presencia de Mercadona en Oviedo. Actualmente la cadena cuenta con establecimientos en el Fontán, General Elorza, Víctor Chávarri, Carreño, Montecerrao, avenida de Lisboa y La Corredoria.