Oviedo celebra la fiesta del comercio: cien tiendas serán embajadores de la capitalidad cultural, habrá bonos de 30 euros y descuentos

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 sumará el viernes a 101 comercios entres su amplia lista de embajadores y colaboradores. Esta iniciativa la pondrá en marcha la concejalía de Economía, con Leticia González al frente, que celebrará pasado mañana la cuarta edición de la Fiesta del Comercio. Cada tienda recibirá por parte del Ayuntamiento una pegatina para que la exhiba en su escaparates, como señal de apoyo de cara a la consecución del reconocimiento internacional. La iniciativa es similar a la que pone en marcha cada año la Fundación Princesa de Asturias con la entrega de los adhesivos a los establecimientos que les brindan su apoyo para la celebración de los galardones.

El equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, incide siempre en la importancia que las tiendas tienen en las calles de la capital asturiana. Les dan vida, mueven la economía local y con las diferentes políticas puestas en marcha en estos seis años, se ha conseguido que Oviedo vuelva a ser la capital comercial de la región, cuentan desde el Ayuntamiento. Sin embargo, el PP quiere más. Por eso ha puesto en marcha esta fiesta que no para de crecer. El año pasado participaron 74 locales y en esta ocasión serán 101.

La jornada comenzará a las nueve de la mañana. En ese momento, cualquier persona podrá descargar de la web municipal los bonos de diez euros para compras en la tiendas colaboradoras. Cada uno de ellos, hasta un máximo de tres, se puede aplicar para compras mínimas de treinta euros.

La iniciativa permite canjear los vales en uno o varios establecimientos. No son aplicables a compras online y se podrán entregar hasta el 8 de diciembre.

Las iniciativas a pie de calle comenzarán a las diez de la mañana. Los comercios adheridos realizarán descuentos, degustaciones, demostraciones especiales, regalos y sorteos impulsando las ventas durante toda la jornada. Además, por la tarde habrá diferentes actividades. El público infantil disfrutará, desde las cinco de la tarde y hasta las 21.00 horas, de un cuentacuentos en la plaza Daoiz y Velarde y habrá talleres creativos en las calles Alfonso III con General Elorza e Independencia con Viaducto Marquina. Otra actividad será con globos en el entorno de la basílica de San Juan el Real, a las 19.00 horas y habrá clases de glitter en Gil de Jaz con Marqués de Pidal a las 18.30 horas. No será lo único. También habrá actividades deportivas para destacar que Oviedo será Ciudad Europea del Deporte en 2026. A las 18.30 horas partirá de la plaza de Trascorrales una carrera popular de cinco kilómetros de distancia, habrá una sesión de pilates en el Campo de San Francisco a las 17.00 horas –se recomienda a los participantes llevar esterilla– yuna demostración de bádminton en el Paseo del Bombé, a las seis de la tarde.

La música, los pasacalles y las demostraciones serán otra de las protagonistas de la jornada, con conciertos de Elizabeth Ndaw Díaz , Doctor Zinc y Arévalo instalará un piano en la calle Pelayo para que toque quien quiera. Asimismo, habrá degustaciones gastronómicas. «La fiesta del comercio invita a vivir Oviedo en la calle a través de las compras, cultura, deporte y familia. De esta forma, apoyamos al pequeño comercio que da vida a nuestros barrios», explicó la concejala de Economía, Leticia González.