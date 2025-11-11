El PP se opone a la proposición socialista para reforzar las políticas municipales contra la violencia de género en Oviedo
"Tiendo la mano al equipo de gobierno para alcanzar un acuerdo. Confío en que sepan superar las presiones de la extrema derecha y no sucumba a cambio de acuerdos políticos", comentó Marisa Ponga
La edil del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, comunicó su decepción ante la negativa del equipo de gobierno en la comisión de Políticas Sociales y Juventud ante la posibilidad de acordar una posición común para reforzar el compromiso municipal en la lucha contra la violencia de género. "Este tema no puede ser objeto de disputa partidista, sino una cuestión de Estado que exige unidad y responsabilidad institucional", aseguró la concejala socialista.
La iniciativa contemplaba que el Ayuntamiento reafirmara su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, intensificara las campañas de sensibilización, participara activamente en los actos del 25 de noviembre, convocara de manera urgente el Consejo de Igualdad y asegurara la incorporación de la perspectiva de género en todas las áreas municipales. "Es importante que en el máximo órgano de representación de toda la ciudadanía ovetense se puedan debatir y acordar entre las fuerzas que condenamos esta lacra medidas para combatir la violencia machista”, remarcó Ponga.
Desde el grupo socialista aseguran que el PP "aún está a tiempo de rectificar", esperan que corrijan el veto impuesto a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias de cara al 25 de noviembre. "Tiendo la mano al equipo de gobierno para alcanzar un acuerdo. Confío de verdad en que el PP sepa superar las presiones de la extrema derecha y no sucumba a cambio de acuerdos políticos", comentó Ponga.
"El Ayuntamiento de Oviedo debe seguir siendo un espacio de consenso y de compromiso con las víctimas y con la igualdad entre mujeres y hombres", concluyó la edil socialista, reiterando el compromiso de su partido ante esta problemática.
