El PSOE de Oviedo reprocha al PP su rechazo a integrar la promoción de la salud mental en las políticas deportivas municipales

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara, lamentó el rechazo del Partido Popular ante la propuesta que pretendía integrar la promoción de la salud mental en la planificación deportiva municipal. "Es importante que las políticas de este equipo de gobierno y sus programas municipales aborden esta cuestión de manera decidida, porque la salud mental es un pilar esencial del bienestar de la ciudadanía", aseguró la edil socialista.

El PSOE no perdió la oportunidad de recordar que Oviedo, como Ciudad Europea del Deporte 2026, tenía una ocasión única para reforzar su compromiso con la salud integral de la ciudadanía. En este sentido, los socialistas defienden que la política deportiva municipal debía alinearse con el futuro Plan de Salud, incorporando el bienestar emocional como un eje central en las actuaciones deportivas.

Desde el grupo socialista defienden que la propuesta rechazada responde a una demanda social "cada vez más evidente" y recuerdan que existe una base legal que reconoce la competencia municipal en materia de promoción de la salud y del deporte. "No nos valen más excusas cada vez que desde nuestro grupo planteamos una iniciativa. Si hay voluntad política, debe hacerse", denunció Sánchez Santa Bárbara, mostrando su hastío con la gestión realizada.

Cierre temporal de las piscinas del parque del Oeste

Aprovechando la comisión plenaria de Cultura y Deporte, el grupo socialista se interesó por la situación de las piscinas del parque del Oeste que cerrarán inminentemente por obras. "La concejala nos ha confirmado que las instalaciones cerrarán completamente al menos durante tres meses, que el Ayuntamiento no dispone un espacio alternativo al que trasladar la actividad de usuarios y clubes y que se está en conversaciones con el Principado para ver si se podrían utilizar las de El Cristo", concluyó Sánchez Santa Bárbara.