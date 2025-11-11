La unificación de sedes judiciales en Oviedo, una prioridad para TSJA y Principado para la que sigue sin haber plazos

La esperada unificación de las sedes judiciales de Oviedo volvió a dividir este martes las miradas del Principado y del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). En la reunión de la comisión mixta entre ambas instituciones, celebrada durante más de dos horas en la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, urgió al Gobierno autonómico a afrontar de una vez un proyecto que considera «una prioridad inaplazable» para el funcionamiento de la justicia en la capital, mientras que el consejero, Guillermo Peláez, aseguró estar trabajando en una solución «transitoria concreta» sin dar plazos ni entrar en detalles.

Peláez defendió una postura más prudente que Chamorro. Confirmó que el Ejecutivo trabaja en una «solución transitoria pero completa» en el entorno de Llamaquique, que permitiría agrupar provisionalmente los órganos judiciales dispersos por la ciudad, pero evitó dar fechas y admitió que los trabajos vinculados al derribo del viejo HUCA, paso previo al traslado de la Facultad de Ciencias al Cristo, siguen pendientes de los informes técnicos definitivos. «Estamos trabajando discretamente en una solución que dé respuesta rápida a la unificación de sedes y a la reorganización de los espacios de trabajo que exige la nueva ley», señaló Peláez, que reiteró la voluntad del Gobierno de mantener el horizonte de Llamaquique como ubicación definitiva «cuando se completen los edificios universitarios del Cristo».

Chamorro, sin embargo, insistió en que el proceso «no puede seguir demorándose». Recordó que la nueva Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entrará en vigor el 1 de enero, transformará los actuales juzgados en tribunales de instancia, una reestructuración que «demanda sedes modernas y concentradas» para facilitar la coordinación y la atención al ciudadano. «Oviedo necesita unas sedes adecuadas para prestar un servicio público de justicia conforme a los tiempos que corren», subrayó el presidente del TSJA. «Llamaquique sigue siendo la opción más razonable, pero si la solución definitiva se prolonga, habrá que barajar alternativas», dijo Chamorro.

El consejero eludió concretar plazos para esa «fase transitoria», aunque garantizó que el Principado mantiene su compromiso con la operación urbanística y con la mejora de las condiciones de los trabajadores de Justicia. En ese sentido, anunció la creación de 25 nuevas plazas en las oficinas judiciales y una inversión de 1,2 millones de euros, además de la implantación del nuevo sistema informático Atenea, que sustituirá al actual Minerva.

Los derribos del antiguo hospital, por su parte, siguen en punto muerto. «Estamos a la espera de los informes definitivos para fijar un nuevo cronograma y reiniciar los trabajos cuanto antes», admitió el consejero, que aseguró haber recibido ya los borradores pero no el visto bueno final, que confía en recepcionar «muy pronto».

La reunión, celebrada en un tono «cordial», según ambas partes, evidenció que el desbloqueo de Llamaquique sigue siendo el gran reto pendiente de la justicia asturiana. Mientras el TSJA reclama certezas y plazos, el Principado pide tiempo.