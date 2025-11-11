Vox denuncia la "irresponsabilidad" del PP al declarar concluidas las obras del Palacio de los Deportes que Patrimonio aún considera pendientes

El Grupo Municipal Vox en Oviedo denunció que el gobierno municipal dio por finalizadas las obras de rehabilitación del Palacio de los Deportes ignorando un informe de Patrimonio, que advertía "deficiencias graves en la restauración de los murales y vidrieras". "El PP ha dado por buenas unas obras, que Patrimonio considera incompletas y deficientes, comprometiendo la estabilidad material de los murales y su correcta lectura estética. Es una irresponsabilidad mayúscula tratándose de bienes culturales protegidos", apuntó la edil Sonsoles Peralta.

Aprovechando la Comisión de Urbanismo, el grupo conservador pidió explicaciones sobre varios puntos que consideran que el Partido Popular debe aclarar. Manifiestan que la Dirección de Obras no mencionó en ningún momento el informe emitido por el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias (CPCA) y comentan que "estamos ante otro ejemplo de falta de control, de prisa por cortar cintas y de absoluto desinterés por la conservación del patrimonio de Oviedo".

El informe que provoca la discordia, señala que la falta de realización del análisis de detección de sales solubles, tal como estaba prescrito por el CPCA, ha provocado la cristalización de sales en las baldosas cerámicas. Esta situación ha generado deterioros que comprometen tanto la estabilidad material como la correcta percepción estética del conjunto restaurado, impidiendo considerar los trabajos como plenamente satisfactorios.

"Lo que está en juego no es una anécdota técnica, sino la protección real de un bien cultural que forma parte del patrimonio de todos los ovetenses. El PP debe aclarar si pretende que estas deficiencias las paguen los vecinos, o si va a exigir al contratista que cumpla con sus obligaciones", concluyó Peralta.