Alarma en el centro de Oviedo: intervienen los Bomberos por la caída de tejas a la calle
El Ayuntamiento pide a los propietarios del edificio que intervengan en el tejado para evitar riesgos
Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) intervinieron en la mañana de este miércoles en la céntrica calle Milicias Nacionales por la caída de tejas de un edificio. No hubo que lamentar ni heridos ni daños materiales, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.
Los funcionarios fueron alertados de la situación y se desplazaron a las 8.30 horas hasta el lugar de los hechos para retirar el resto de los cascotes que corrían riesgo de desprenderse a la vía pública. Para ello, utilizaron una autoescala.
Para ejecutar los trabajos, fue necesario el corte parcial de esta vía peatonal. A los pocos minutos se dio por concluida la intervención y el Ayuntamiento ha notificado al administrador del edificio de lo ocurrido para que solventen la situación. Esta no es la primera vez que caen cascotes a la vía pública desde este edificio ubicado en el corazón de la capital asturiana.
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
- Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días
- Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes
- El barrio ovetense que amortigua el bache demográfico con la mayor proporción de extranjeros de toda Asturias