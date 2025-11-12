Alarma en el centro de Oviedo: intervienen los Bomberos por la caída de tejas a la calle

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) intervinieron en la mañana de este miércoles en la céntrica calle Milicias Nacionales por la caída de tejas de un edificio. No hubo que lamentar ni heridos ni daños materiales, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

Los funcionarios fueron alertados de la situación y se desplazaron a las 8.30 horas hasta el lugar de los hechos para retirar el resto de los cascotes que corrían riesgo de desprenderse a la vía pública. Para ello, utilizaron una autoescala.

Para ejecutar los trabajos, fue necesario el corte parcial de esta vía peatonal. A los pocos minutos se dio por concluida la intervención y el Ayuntamiento ha notificado al administrador del edificio de lo ocurrido para que solventen la situación. Esta no es la primera vez que caen cascotes a la vía pública desde este edificio ubicado en el corazón de la capital asturiana.