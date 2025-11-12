El Ayuntamiento pagará 150.000 euros al Real Oviedo por las obras acometidas en el Carlos Tartiere en 2023
La junta de gobierno prevé aprobar este jueves el acuerdo para integrar a través de una subvención directa la cuantía
Acuerdo para que el Ayuntamiento pague al Real Oviedo 150.000 euros por las obras de reparación de la cubierta de los fondos norte y sur del Carlos Tartiere que acometió en 2023. Así consta en la convocatoria de la junta de gobierno, la reunión que los concejales del Partido Popular celebrarán este jueves, a partir de las diez de la mañana, y en la que debatirán el acuerdo de colaboración para reintegrar al club las cantidades adelantadas por la entidad por la intervención con el objetivo de garantizar la seguridad estructural para la colocación de los nuevos videomarcadores.
Las obras, detallan desde la concejalía de Planeamiento Urbanístico, liderada por Nacho Cuesta, eran técnicamente necesarias pero no urgentes. La inversión se ejecutó tras finalizar la temporada y se realizó de forma correcta. Los técnicos han acreditado que los trabajos se han hecho conforme al proyecto técnico presentado y cuentan con la debida certificación final de obra. La factura la pagó, en un principio, el club y en este tiempo se han mantenido diferentes reuniones entre los responsables de la concejalía de Infraestructuras y los representantes de la entidad deportiva para acordar el abono que se hará a través de una subvención directa.
Ya el pleno de septiembre fue aprobada por unanimidad la modificación presupuestaria necesaria para disponer del crédito extraordinario para hacer frente al reintegro de esta cuantía al Real Oviedo y este convenio es fruto del compromiso del equipo de gobierno, con el Alcalde, Alfredo Canteli a la cabeza, con el permanente apoyo al club.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
- Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días
- Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes
- El barrio ovetense que amortigua el bache demográfico con la mayor proporción de extranjeros de toda Asturias