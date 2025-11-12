El Ayuntamiento pagará 150.000 euros al Real Oviedo por las obras acometidas en el Carlos Tartiere en 2023

Acuerdo para que el Ayuntamiento pague al Real Oviedo 150.000 euros por las obras de reparación de la cubierta de los fondos norte y sur del Carlos Tartiere que acometió en 2023. Así consta en la convocatoria de la junta de gobierno, la reunión que los concejales del Partido Popular celebrarán este jueves, a partir de las diez de la mañana, y en la que debatirán el acuerdo de colaboración para reintegrar al club las cantidades adelantadas por la entidad por la intervención con el objetivo de garantizar la seguridad estructural para la colocación de los nuevos videomarcadores.

Las obras, detallan desde la concejalía de Planeamiento Urbanístico, liderada por Nacho Cuesta, eran técnicamente necesarias pero no urgentes. La inversión se ejecutó tras finalizar la temporada y se realizó de forma correcta. Los técnicos han acreditado que los trabajos se han hecho conforme al proyecto técnico presentado y cuentan con la debida certificación final de obra. La factura la pagó, en un principio, el club y en este tiempo se han mantenido diferentes reuniones entre los responsables de la concejalía de Infraestructuras y los representantes de la entidad deportiva para acordar el abono que se hará a través de una subvención directa.

Ya el pleno de septiembre fue aprobada por unanimidad la modificación presupuestaria necesaria para disponer del crédito extraordinario para hacer frente al reintegro de esta cuantía al Real Oviedo y este convenio es fruto del compromiso del equipo de gobierno, con el Alcalde, Alfredo Canteli a la cabeza, con el permanente apoyo al club.