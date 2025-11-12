Los defensores el lobo cargan contra el alcalde de Oviedo por pedir medidas contra la especie

El presidente de la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico (Ascel), Ignacio Martínez, considera que el alcalde de Oviedo «desatina una vez más» por haberle exigido al Principado que tome medidas «para el control de la población de lobos que tanto está perjudicando a las zonas rurales». Alfredo Canteli realizó estas declaraciones después de las denuncias registradas en las últimas semanas por ataques que se le atribuyen a los lobos muy cerca de poblaciones de la zona rural del concejo y que le han costado la vida al menos a dos burras adultas en Caces y Puerto.

Ignacio Martínez tiene muy claro que las palabras de Canteli, desde el cargo que ocupa, son «un peligro para la conservación de una especie protegida». «Lo que nos perjudica a todos es matar lobos. Además no sirve para nada, es decir, no sirve para reducir daños», sostiene el presidente de Ascel. «Si es que los lobos fueron los culpables de los últimos ataques eso demuestra que el ganado está desatendido y que no tiene valor para sus propietarios. Demuestra claramente que no lo cuidan», añade Ignacio Martínez.

El conservacionista va aún más allá. «Cualquier lobo tiene mucho más valor que una cabeza de ganado o que una mascota», afirma. «Su papel en nuestro ecosistema es muchísimo más importante. Además el lobo es de todos, es un bien público, y los animales a los que supuestamente ha atacado son privados», dice Ignacio Martínez. «El que tenga un negocio privado que lo cuide como ha de hacerse. Algunos, con ignorancia o maldad, han llevado al lobo a la situación en la que está, a encontrarse necesitado de protección», subraya el presidente de la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico.