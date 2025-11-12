El detenido por incendiar el Naranco en 2023, al banquillo: se enfrenta a la pena más alta de la historia de Asturias por un caso similar
El llanerense, que entonces tenía 44 años, está acusado de calcinar 99 hectáreas de monte y provocar el desalojo de 19 viviendas se enfrenta a 13 años de cárcel
El Naranco acaparará los focos el próximo lunes en el Palacio de Justicia de Llamaquique, aunque no por su perfil verde y sereno sobre la ciudad, sino por el recuerdo de las llamas que lo tiñeron de negro en marzo de 2023. A las 10.30 horas, en la Audiencia Provincial de Oviedo, comenzará el juicio contra el vecino de Llanera acusado de provocar el incendio que arrasó 99 hectáreas del emblemático paraje. Será un proceso histórico: la Fiscalía solicita trece años de prisión, la mayor condena pedida nunca en Asturias por un delito forestal.
La vista debía arrancar este jueves y prolongarse hasta el lunes, pero finalmente la Fiscalía Superior del Principado comunicó ayer el nuevo señalamiento para el inicio de la próxima semana. El acusado, de 44 años en el momento de los hechos, permanece en prisión preventiva desde febrero de 2024, y afronta además una multa y cuantiosas indemnizaciones económicas por los daños ocasionados.
El ministerio público sostiene que, durante la madrugada del 31 de marzo de 2023, el procesado condujo una furgoneta Renault Traffic alquilada hasta las inmediaciones del restaurante Buenos Aires, en el Naranco. Allí, «con la intención de provocar un incendio», habría prendido fuego a la maleza en dos puntos distintos junto a la carretera. Las condiciones meteorológicas de esa noche, con riesgo extremo (nivel 5), facilitaron la rápida propagación de las llamas, que arrasaron 99 hectáreas: la mitad ocupadas por eucaliptos, un 10% por especies autóctonas como roble o castaño y el resto por monte bajo.
El incendio obligó a evacuar a numerosos vecinos de Constante, Casares, Arneo, Fitoria de Arriba y Toleo, ante el peligro real para su vida e integridad física. Las llamas destruyeron construcciones rurales, cierres, cobertizos, animales domésticos y materiales agrícolas, afectando a más de sesenta propiedades, entre ellas algunas pertenecientes al Ayuntamiento y al Arzobispado de Oviedo.
Poco después, hacia las 2.30 horas, el acusado habría iniciado otro fuego en Andorcio (Llanera), que afectó a 8,6 hectáreas y generó daños valorados en más de 4.000 euros.
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito continuado de incendio forestal, con el agravante de riesgo para las personas y la atenuante de drogadicción, al haber acreditado el acusado una adicción grave al alcohol y la cocaína, ahora en tratamiento.
