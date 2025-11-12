El dibujante Isra Álvarez gana el IV Concurso de Cómic del Bellas Artes

Isra Álvarez (Gijón, 1974) cambió la brujería, las espadas y los reinos visigodos por una historia de misterio que pretende no serlo desde las primeras páginas y que lleva al lector por las salas del Museo de Bellas Artes de Asturias con una mirada moderna sobre los visitantes hasta convertirse en otra cosa. Su obra "La llave del perro" acaba de ganar el primer premio del IV Concurso de Cómic y Novela Gráfica que conceden Los Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias.

El dibujante y guionista gijonés ha impulsado en los últimos años, con bastante éxito, sus propias sagas, desde "Cuchillos Negros", una historia de espada y brujería a la serie "El señor de la montaña" (Orpheus) donde recrea el mito fundacional del Reino de Asturias y la figura de Pelayo. Aficionado desde muy pequeño a los tebeos, empezó publicando en fanzines, y revistas especializadas como "El Llapiceru" para luego crear su propia editorial, Zander Cómics.

En el trabajo que presentó al concurso del Bellas Artes y que le ha llevado a conseguir el primer premio la historia pasa del tono descriptivo, tipista y sarcástico sobre los habituales de los museos, a un giro al cuento de misterio clásico. El jurado del certamen, integrado por Javier Cuervo, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, medio colaborador del concurso, Laura Gutiérrez, directora de la Escuela de Arte de Oviedo y miembro de la Junta Directiva de Amigos del Museo de Bellas Artes, Milca Iglesias, doctora en Historia del Arte y vocal de la Junta Directiva de Amigos del Museo de Bellas Artes, Juan Carlos de la Madrid, doctor en Historia Contemporánea, escritor y guionista, Sara Moro, historiadora del Arte y comisaria de exposiciones, y el presidente de la Asociación de Amigos, Alfonso Martínez, destacaron en su fallo la narrativa visual de "La llave del perro", "su estilo, su mirada sobre los visitantes con una visión caricaturesca de tipos tan contemporánea y su fondo argumental de misterio que en pocas viñetas produce una tensión, ese ‘algo que va a pasar’".

Además del primer premio a Isra Álvarez por "La llave del perro", dotado con 1.200 euros, el jurado también concedió un accésit, dotado con 500 euros, al cómic "Miradas del laberinto mágico", de Manuel Antonio García Iglesias. Destacaron de este trabajo "las múltiples lecturas de su argumento y la capacidad de la obra para combinar, con destreza y elegancia, los mitos más viejos con las técnicas gráficas más modernas". "Todo", concluyen, "para contar una historia que transcurre dentro o, tal vez, fuera del Museo de Bellas Artes de Asturias".

Además el fallo también señala y subraya la calidad de otras dos obras que han sido reconocidas con sendas menciones honoríficas. Así sucede con el trabajo "Por nosotros, pecadores" de David León de la Torre y con "El baile", de Sabela Prendes López. En el primer caso se aplaude la "interesante interpretación de la historia de santa Marina, tan presente en la colección del museo". Se trata, señala el fallo, de una "soberbia plasmación" de la santa, "puesto que se aleja de la evidencia construyendo, en su lugar, la historia de forma muy completa, tanto visual como narrativamente".

En el caso de "El baile" se incide en el argumento "tan atrayente", en el que la autora "empodera al papel de una mujer que ha perdido la ilusión". "Hila muy bien el paso del personaje por diferentes obras del museo, con una estética de colores llamativos y brillantes. Hace un buen uso de metáforas visuales y diferentes planos y encuadres", concluye el fallo.

La entrega de los premios tendrá lugar el martes 25 de noviembre a las 17 horas en el Museo.