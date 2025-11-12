Fallece a los 95 años Lolita Bonal, pionera del bridge en Oviedo

La ovetense María Dolores Bonal Salanova, más conocida como Lolita Bonal, falleció este jueves a los 95 años. Hace casi medio siglo fundó, junto a Pepita Iglesias y Conchita Corujedo, el Club Tricolor, entidad en la que impartió clases de los niveles más altos y de la que formó parte activa durante décadas. El club tuvo su primera sede en la calle Cervantes antes de trasladarse a Valentín Masip. Su actual presidenta, Beatriz Álvarez-Requejo, mantenía con ella una estrecha relación y un profundo cariño.

Para Bonal, el bridge, que se juega con baraja francesa y es el único deporte de cartas considerado olímpico, era “un tesoro”. No lo concebía solo como una afición, sino como un ejercicio mental que, según decía, le servía “para que la mente funcione como un reloj”. Hasta los últimos días de su vida disfrutó de una de sus grandes pasiones, tanto en partidas presenciales como en línea, y participó en numerosos torneos. Fue además campeona de la regularidad en el bridge regional.

Viuda desde 2014 de Fernando Fuente Fernández, hijo del fundador de la fábrica de loza de San Claudio, Bonal pasaba los veranos en Luarca, donde disfrutaba de la compañía de su familia. Deja cinco hijos —Fernando, Covadonga, María, Paloma y Juan Fuente Bonal—, casados con Paloma Brey, Carlos Olascoaga, Pedro Arévalo, Avelino García y Paz de Alvear, respectivamente, además de diez nietos: Fernando, Ana y Lucía; Paula y Sofía; Candela y María; Eneko; Juan y Jaime.

El funeral se celebrará esta tarde, a las cinco, en el Corazón de María.