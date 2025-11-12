Histórico viraje en la cabalgata de Reyes de Oviedo: un contratiempo obliga a hacer estos cambios en el tradicional recorrido

Las obras que la Universidad de Oviedo está ejecutando en la histórica Escuela de Minas, situada en la calle Independencia, no solo transformarán el edificio en la futura sede administrativa de la institución académica, sino que también tendrán efectos colaterales en uno de los eventos más esperados del año en la capital asturiana: la cabalgata de Reyes. La emblemática cita navideña, considerada una de las más destacadas del norte de España por su cuidada puesta en escena y su calidad artística, se verá obligada a modificar su tradicional recorrido como consecuencia directa de los trabajos en marcha.

La concejala de Festejos, la popular Covadonga Díaz, explica que las obras hacen imposible al Ayuntamiento utilizar la Escuela de Minas como cuartel general de la cabalgata, tal y como se ha venido haciendo durante décadas. “El edificio está en pleno proceso de reforma y no se puede emplear como base operativa”, señala la edil, que subraya la necesidad de buscar una alternativa que permita mantener la organización y logística del desfile sin perder su esencia.

Hasta ahora, la cabalgata partía precisamente de la calle Independencia, donde los Reyes Magos y sus séquitos iniciaban su recorrido para adentrarse en Uría y recorrer algunas de las vías más céntricas de la ciudad. Ese esquema se verá alterado este año. El Ayuntamiento trabaja ya para encontrar un nuevo punto de salida y reorganizar el trazado de acuerdo con las limitaciones impuestas por las obras universitarias.

La principal opción que maneja el equipo municipal pasa por trasladar el cuartel general al IES Alfonso II, ubicado en la confluencia de las calles Santa Susana y Calvo Sotelo. “Lo tenemos solicitado, pero todavía no lo han autorizado”, puntualiza Díaz, consciente de que esta decisión marcará el nuevo diseño del recorrido.

De confirmarse el cambio de base, la cabalgata podría empezar desde las puertas del Antiguo, enfilar la calle del Águila, para continuar por Jovellanos y Argüelles, hasta incorporarse finalmente a Uría, una de las arterias más emblemáticas y concurridas de Oviedo. A partir de ahí, los técnicos municipales estudian distintas alternativas para completar el itinerario. “Estamos valorando que el cortejo siga por la calle Independencia y pueda subir por la calle Asturias. También barajamos subir por Conde de Toreno, pero es pronto para dar un recorrido definitivo”, matiza la responsable de Festejos.

El Ayuntamiento confía en poder cerrar el nuevo trazado en las próximas fechas, una vez se concreten las autorizaciones necesarias y se evalúen las condiciones de seguridad y accesibilidad. No se trata de un simple ajuste técnico: la cabalgata de Reyes de Oviedo, que durante muchos años tuvo su salida y llegada en la calle Independencia tras pasar por la plaza de la Catedral, es un evento de fuerte arraigo popular que congrega cada 5 de enero a miles de familias a lo largo del recorrido.

“Queremos que los niños y niñas vivan la magia de siempre, aunque el itinerario cambie”, asegura Díaz, quien también avanza que se está trabajando para “mantener el nivel artístico y la ilusión” que caracterizan al desfile ovetense. Las obras universitarias obligan a modificar el mapa, pero no el espíritu. En resumen, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Oviedo con la misma emoción de todos los años, aunque este año tomen un camino distinto.