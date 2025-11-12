La "impresionante" torre de Asturias con 184 escalones, una altura equivalente a un edificio de 15 plantas y la campana más antigua de Europa

Las mejores vistas de Oviedo (con permiso del Sagrado Corazón de Jesús, en el Naranco) están en la catedral y en su torre gótica. Mide 43,50 metros, la altura equivalente a un edificio de quince plantas, tiene 184 escalones y esconde la campana en activo más antigua de Europa, la Wamba, fundida en 1219. Tras reformarse su recorrido en 2022, bajo la dirección del arquitecto Jorge Hevia, el acceso a esta "impresionante" torre bate año tras año sus récords de visitas. En los últimos tres años ha recibido casi 20.000 personas.

Torre de la Catedral de Oviedo / Luisma Murias

Espectáculo visual y sonoro

El viaje a este rincón de la capital asturiana dura una hora y cuesta 10 euros. No solo es un espectáculo visual, sino también sonoro por las siete campanas que tiene la catedral. La subida no es apta para todos los públicos y, de hecho, no está permitida a menores de diez años y se recomienda no hacerla a mayores de 80 años.

Dos turistas se sacan un selfie con la Catedral de fondo. / Luisma Murias / LNE

Escalera de caracol

La subida a la torre gótica de la Catedral de Oviedo exige cierta forma física, puesto que consiste en una escalera de caracol con un total de 184 peldaños. Hay que ir ligero de equipaje, con las manos libres, calzado adecuado, en fila y sin prisa. Tampoco está permitido subir con chanclas o con tacones, ni llevar mochilas o bultos de gran tamaño, que tendrán que guardarse en unas consignas habilitadas a tal efecto.

Torre de la Catedral de Oviedo / Luisma Murias

Una subida con tres etapas

El ascenso tiene tres paradas para reponer fuerzas y hacerse fotos: en el cuerpo de contrapesas del reloj (56 escalones), en el cuerpo de campanas (67) y en el cuerpo renacentista, desde donde se obtienen las mejores vistas de la ciudad (61). La bajada, por su parte, se hará del tirón, aunque pudiendo hacer un breve descanso en el cuerpo de contrapesas. Pero, cuidado, con bajar muy deprisa, porque debido a la estrechez del camino puede causar mareos.

Torre de la Catedral / MIKI LOPEZ

Una experiencia para repetir

Quien lo visita queda "impresionado" y con ganas de repetir. "Es una experiencia para repetir, la visión que se tiene de Oviedo desde arriba es espectacular", aseguran.

Todo lo que se puede ver

Las espectaculares vistas no son el único aliciente de la visita a la torre gótica. Los participantes pueden contemplar desde una exposición los moldes de gárgolas que realizó el equipo de restauración de Menéndez-Pidal, en el cuerpo de contrapesas, hasta los numerosos grafitis que hay en las paredes de la sala de campanas, algunos de ellos escritos en el siglo XIX.

Torre de la Catedral de Oviedo / Luisma Murias

Asimismo, durante la visita se muestra la maquinaria del reloj fabricado por Ramón Durán en 1787 y las siete campanas –que si la visita coincide a las horas en punto se podrán escuchar desde dentro de la torre– entre las que destaca la Wamba, fabricada en 1219 y que es la más antigua en funcionamiento de toda Europa.

Torre de la Catedral / IRMA COLLIN

Compra de entradas

Las entradas pueden comprarse online, a través de este enlace, o presencialmente en la recepción de visitantes de la Catedral. Las visitas son guiadas para un máximo de 15 personas y se hacen de lunes a domingo. Los horarios varían en función del día y de la época del año.