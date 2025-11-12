Uno de los mercados más importantes dice adiós de Oviedo: "Nos despedimos hasta nuevo aviso"
La organización prepara una última sesión por todo lo alto en la Casa de la Rúa
El market más grande del norte de España con artículos nuevos y vintage se despide de Oviedo. Se trata de Mercazoco. Así lo han anunciado sus organizadores, quienes añaden que los ovetenses tendrán una última oportunidad para disfrutar de los multitudinarios productos. La Casa de la Rúa (calle Rúa, 15) acogerá la última sesión el fin de semana del 21 al 23 de noviembre. El horario de apertura será desde las 11.00 hasta las 21.00 horas.
Los organizadores han anunciado que "nos despedimos de Oviedo hasta nuevo aviso". "Nuestra última edición Sweet Mercazoco Market 2025 está a punto de pisar la Casa de la Rúa", anuncian. También detallan que estos tres días habrá música, talleres infantiles, espacios dedicados a las mascotas y cosmética vegana.
Los clientes tendrán la oportunidad de ganar un vale de 100 euros a gastar en la primera planta del palacio donde predomina el arte, la innovación y la creatividad. No faltarán las populosas sesiones vermú en el patio así como hinchables para los niños. "Es una despedida por todo lo alto".
