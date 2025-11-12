Muere una ovetense de 34 años en Navarra al chocar tras circular 11 kilómetros en sentido contrario por la autopista

Tragedia en Navarra que golpea directamente en el corazón de Oviedo. Alejandra Prieto García, una vecina de Guillén Lafuerza de tan solo 34 años, perdió la vida el pasado lunes tras provocar un accidente en Navarra en el que también resultó herido un hombre de 66 años. El siniestro mortal se produjo a las siete menos veinte de la tarde en la autopista AP-15, que une las localidades de Tudela e Irurzun. La asturiana, que llevaba poco tiempo viviendo en Navarra, colisionó frontalmente contra el vehículo del herido después de circular durante once kilómetros en sentido contrario por la autopista. El impacto se produjo a la altura de la localidad de Cadreita.

Las causas que llevaron a Alejandra Prieto a entrar en la autopista por el carril contrario aún se están investigando, aunque todo apunta a que fue a causa de un despiste. En un vídeo grabado por un conductor que circulaba por el carril contrario se aprecia como la ovetense conduce arrimada al arcén, con el intermitente encendido, y como reduce la velocidad en varias ocasiones para evitar la colisión con otros vehículos. Uno de ellos no pudo esquivarla y eso le costó la vida.

Alejandra Prieto García estudió Educación Social en la Universidad de León entre los años 2015 y 2020. Actualmente aún seguía formándose en la Universidad Internacional de La Rioja, donde cursaba estudios de Trabajo Social desde enero de 2025. La asturiana trabajaba en el Centro de Observación y Acompañamiento (COA) de menores migrantes de Marcilla, un servicio del Gobierno de Navarra gestionado por la Asociación para la Gestión de la Integración Social GINSO. Allí ejercía como cuidadora y desde hace un tiempo vivía en Tudela.

Pero antes de llegar a Navarra había trabajado en Asturias. Previamente había sido educadora en la Asociación Aldeas Infantiles en Oviedo. Alejandra Prieto, muy comprometida con las causas sociales, también estuvo dos años como orientadora en un colegio de Guinea Ecuatorial. Antes había desempeñado desempeñó trabajos como cajera o camarera en la capital asturiana.

Coche destrozado

El vehículo que conducía la fallecida quedó destrozado a consecuencia del impacto. El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 movilizó hasta el lugar al equipo médico, ambulancias y efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra, pero ninguno de los efectivos desplazados pudo hacer nada por salvarle la vida a Alejandra Prieto. Hasta el lugar del suceso también acudieron patrullas de la Policía Foral para regular el tráfico y hacerse cargo de instruir las diligencias.

El cuerpo de la mujer fallecida fue trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF), en Pamplona, donde se le practicó la autopsia, mientras que el hombre herido fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra. n