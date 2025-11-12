El multitudinario evento que convertirá a Oviedo en la capital sanitaria de España en unos meses

La capital asturiana será en junio el epicentro de la medicina de familia en España. El Calatrava acogerá del 11 al 13 de junio de 2026 el 32º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), una cita que reunirá a más de 2.800 profesionales procedentes de todo el país y que se sumará en el calendario de grandes encuentros profesionales previstos el próximo año a otro nacional que congregará en el singular edificio de Buenavista a más de 2.000 farmacéuticos del 30 de septiembre al 2 de octubre.

La cita, que el pasado junio se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, llegará al norte de España con el lema «Raíz, alma y futuro», con el propósito de combinar tradición, innovación y humanidad en torno a los desafíos presentes y venideros de la atención primaria.

El presidente del comité organizador, José Miguel Álvarez Cabo, destacó en una carta dirigida a los potenciales participantes que el congreso se ha diseñado para «abordar con rigor y profundidad los retos actuales y futuros de la especialidad», entre ellos el envejecimiento poblacional, el aumento de la carga asistencial, el relevo generacional y el creciente impacto de los problemas de salud mental. «Vivimos un momento crucial, y para afrontarlo necesitamos ser más resolutivos en las consultas», apuntó Álvarez Cabo.

El encuentro combinará ponencias científicas, talleres prácticos y mesas de debate, con la intención de reforzar el papel de la medicina de familia como pilar esencial del sistema sanitario. «La medicina de familia debe liderar el Sistema Nacional de Salud; es una necesidad urgente», subraya el presidente de un comité que este mes visitó Oviedo para presentar el congreso al concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, y a la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra.

Además del programa científico, la organización quiere que el evento sirva para fortalecer la relación entre los médicos y la sociedad. El Principado, el Ayuntamiento y el tejido empresarial local ya han mostrado su apoyo a la cita, que convertirá durante tres días al Calatrava en el punto de encuentro de la atención primaria española. n