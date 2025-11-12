Este es el número de eventos "de gran envergadura" que Oviedo acogerá en 2026 en uno de sus edificios más singulares

El Calatrava se prepara para un 2026 «de oro» en cuanto a la organización de congresos, uno de sus motores económicos más fiables y rentables. Según datos adelantados por la asociación de empresas Oviedo Congresos, la capital asturiana tiene ya 22 encuentros profesionales confirmados para 2026, la mayoría del ámbito sanitario, de los que 18 se celebrarán en el palacio de congresos de Buenavista, con una previsión de 20.600 asistentes.

El buen momento llega tras un 2025 de récord. «Cerraremos el presente año con 56 congresos, nueve más que el anterior», explica Paula Braña, gerente de Oviedo Congresos, colectivo integrado por empresas ovetenses dedicadas a la organización de eventos profesionales. Satisfecha con el mejor balance del que se tiene constancia en la ciudad, Braña destaca que los datos confirman una tendencia al alza que sitúa a Oviedo en el mapa nacional de las grandes citas.

De los congresos previstos en el Calatrava se espera que nueve superen los mil congresistas. Otros espacios, como el HUCA, el Auditorio y el Hotel de la Reconquista, acogerán reuniones de menor formato que permitirán repartir la actividad a lo largo del calendario.

Entre los grandes eventos confirmados figuran dos congresos nacionales adelantados por LA NUEVA ESPAÑA: el Congreso Nacional de Médicos de Familia, que reunirá a 2.800 sanitarios en junio, y el Congreso Nacional de Farmacia, previsto para el otoño, con unos 2.000 profesionales de todo el país, pero la concejalía de Turismo, dirigida por Alfredo García Quintana ha confirmado una amplia lista de eventos programados.

Calendario intenso

El calendario de 2026 arrancará con fuerza. Del 14 al 16 de enero, el Calatrava acogerá el I Encuentro Euroamericano sobre el Hidrógeno Verde (OH2), con 1.500 expertos en energías limpias. En febrero se celebrarán las Jornadas de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo (del 9 al 12, con 3.000 participantes) y la Oviedo Regional Selection Conference de EYPE (26 de febrero, 1.800 jóvenes).

Marzo reunirá a especialistas de distintos ámbitos con el Congreso Asturpar, de la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio (5 y 6 de marzo, 500 asistentes), y el evento Superautomate Atlas Tecnológico (24 y 25, 800 participantes). Abril será el mes del relevo generacional sanitario con el Encuentro Regional de Residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias (8 y 9, 1.000 asistentes) y el XI Congreso de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) (16 al 18, 600).

Mayo concentrará tres importantes citas: el 35º aniversario de la Asociación Asturiana de Higienistas Bucodentales (HIDES) (8 y 9, 500 asistentes), el XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Coloproctología (20 al 22, 800 participantes) y el XXX Curso de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF) (28 al 31, 500 asistentes). En verano, del 4 al 7 de agosto, llegará una cita internacional: el Congreso Internacional del Espacio y el Eclipse 2026, con 1.000 asistentes entre científicos y aficionados a la astronomía.

El otoño también vendrá cargado de actividad. En septiembre se celebrarán el III Congreso Internacional de Fisioterapia (COFISPA) (11 y 12, 500 participantes) y el Curso de Patología Mitral del HUCA (23 y 24, 400). A continuación, del 30 de septiembre al 2 de octubre, tendrá lugar el XXIV Congreso Nacional de Farmacia, seguido del XLVI Congreso de la Sociedad Española de Endodoncia (AEDE) (29 al 31 de octubre, 1.000 asistentes). En noviembre, el Congreso de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) (4 al 6, 500 participantes) y el Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED) (12 al 15, 1.400) cerrarán un año de intensa actividad.

«No recordamos haber tenido nunca tantos congresos de una envergadura por encima del millar de asistentes», reconoce Braña, que subraya que en años anteriores la media era de apenas «dos o tres eventos de esta envergadura». Las cifras confirman un impulso sostenido para un subsector que es clave para generar movimiento en la hostelería, la hotelería y el comercio local.

Si las previsiones se cumplen, 2026 podría ser un año sin precedentes para el turismo congresual ovetense. «A estos 22 congresos se sumarán otros encuentros más pequeños que se cierran con menos antelación», explica Braña, confiada en que Oviedo pueda incluso superar los 56 congresos o encuentros profesionales de este 2025. n