La oficina de renovación del DNI de Oviedo se muda : estas son las fechas en las que no prestará servicio y empezará a funcionar en el centro de Oviedo

La oficina de DNI de la Policía Nacional se muda. Esta semana abandonará el cuartel de Buenavista, sede en la que ha estado en el último año y tres meses por culpa de las obras en el edificio de la calle Plácido Arango. La Jefatura Superior informó este miércoles, a través de una nota de prensa, que el servicio se prestará con normalidad el jueves por la mañana, garantizando la atención a los ciudadanos que tengan cita previa ese día.

La tarde del jueves y el viernes no se expedirá ningún documento ni pasaporte. Será entonces cuando se desmonte todo el mobiliario y se empaquete la maquinaria para ser llevada desde Buenavista al centro de Oviedo. Los ovetenses que necesiten con urgencia su documento, podrán acudir esta jornada y media al resto de las comisarías de la Jefatura Superior en Gijón, Avilés, Langreo, Pola de Siero, Mieres y Luarca donde será debidamente atendidos.

El servicio se espera retomará el lunes y el martes funcionará con normalidad en unas renovadas, más comodas y accesibles instalaciones para las personas con movilidad reducida.

De esta forma, se culmina el proceso de renovación del edificio construido en 1933 por el arquitecto ovetense Gabriel de la Torrente y protegido dentro del catálogo urbanístico. La intervención ha permitido incorporar un ascensor que comunica todas las plantas y ha reducido el espacio destinado a las escaleras. También se han reorganizado las dependencias del primer piso y se han acometido obras en el sótano.