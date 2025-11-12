Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo, escenario desde este jueves del nacional de pote asturiano

La competición cuenta con 42 participantes de los que quince son de la capital asturiana

Por la izquierda, Mirta Rodríguez, Miguel Llano, Alfredo García Quintana y Fernando Corral, ayer, durante la presentación del campeonato.

Por la izquierda, Mirta Rodríguez, Miguel Llano, Alfredo García Quintana y Fernando Corral, ayer, durante la presentación del campeonato.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El aroma del pote volverá a llenar Oviedo desde este jueves hasta el 2 de diciembre, fechas en las que la ciudad acoge el VII Campeonato de España de Pote Asturiano, una cita que se ha consolidado como referente nacional de la cocina tradicional. El certamen, presentado por el concejal de Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, reunirá a 42 establecimientos de toda España dispuestos a demostrar su maestría con uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía regional.

Quintana recordó que el campeonato nació en 2019, coincidiendo con la llegada de Alfredo Canteli a la Alcaldía, y destacó su valor «como motor económico y social». «El pote es una insignia cultural que refuerza la imagen de Oviedo como destino gastronómico», señaló.

El vicepresidente de OTEA, Fernando Corral, agradeció el apoyo municipal y subrayó que el pote «ha vivido demasiado tiempo a la sombra de la fabada», reivindicando su papel dentro del recetario asturiano. «Lo importante es el espíritu de participación; todos los platos serán extraordinarios», afirmó.

La ganadora de la pasada edición, Mirta Rodríguez, animó a los concursantes a «disfrutar de la emoción del campeonato», mientras que el director del certamen, Miguel Llano, celebró que el evento «se haya convertido en un atractivo turístico y en un modo de mantener vivas las raíces culinarias». Entre los participantes, quince son de Oviedo, llamados a hacer disfrutar a vecinos y visitantes con el sabor más auténtico del invierno asturiano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
  2. El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
  3. El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
  4. Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
  5. Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
  6. Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días
  7. Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes
  8. El barrio ovetense que amortigua el bache demográfico con la mayor proporción de extranjeros de toda Asturias

Muere una ovetense de 34 años en Navarra al chocar tras circular 11 kilómetros en sentido contrario por la autopista

Muere una ovetense de 34 años en Navarra al chocar tras circular 11 kilómetros en sentido contrario por la autopista

El Ayuntamiento pagará 150.000 euros al Real Oviedo por las obras acometidas en el Carlos Tartiere en 2023

El Ayuntamiento pagará 150.000 euros al Real Oviedo por las obras acometidas en el Carlos Tartiere en 2023

Oviedo, escenario desde este jueves del nacional de pote asturiano

Oviedo, escenario desde este jueves del nacional de pote asturiano

El detenido por incendiar el Naranco en 2023, al banquillo: se enfrenta a la pena más alta de la historia de Asturias por un caso similar

El detenido por incendiar el Naranco en 2023, al banquillo: se enfrenta a la pena más alta de la historia de Asturias por un caso similar

Uno de los mercados más importantes de Oviedo dice adiós: "Nos despedimos hasta nuevo aviso"

Uno de los mercados más importantes de Oviedo dice adiós: "Nos despedimos hasta nuevo aviso"

La oficina de renovación del DNI de Oviedo se muda: estará un día y medio sin servicio y esta es la fecha en la que empezará a funcionar en el centro de la ciudad

La oficina de renovación del DNI de Oviedo se muda: estará un día y medio sin servicio y esta es la fecha en la que empezará a funcionar en el centro de la ciudad

La inminente finalización de las obras en la sede de la Policía Nacional da paso a la vuelta de la oficina de DNI al centro de Oviedo

La "impresionante" torre de Asturias con 184 escalones, una altura equivalente a un edificio de 15 plantas y la campana más antigua de Europa

La "impresionante" torre de Asturias con 184 escalones, una altura equivalente a un edificio de 15 plantas y la campana más antigua de Europa
Tracking Pixel Contents