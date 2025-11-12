Oviedo, escenario desde este jueves del nacional de pote asturiano

El aroma del pote volverá a llenar Oviedo desde este jueves hasta el 2 de diciembre, fechas en las que la ciudad acoge el VII Campeonato de España de Pote Asturiano, una cita que se ha consolidado como referente nacional de la cocina tradicional. El certamen, presentado por el concejal de Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, reunirá a 42 establecimientos de toda España dispuestos a demostrar su maestría con uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía regional.

Quintana recordó que el campeonato nació en 2019, coincidiendo con la llegada de Alfredo Canteli a la Alcaldía, y destacó su valor «como motor económico y social». «El pote es una insignia cultural que refuerza la imagen de Oviedo como destino gastronómico», señaló.

El vicepresidente de OTEA, Fernando Corral, agradeció el apoyo municipal y subrayó que el pote «ha vivido demasiado tiempo a la sombra de la fabada», reivindicando su papel dentro del recetario asturiano. «Lo importante es el espíritu de participación; todos los platos serán extraordinarios», afirmó.

La ganadora de la pasada edición, Mirta Rodríguez, animó a los concursantes a «disfrutar de la emoción del campeonato», mientras que el director del certamen, Miguel Llano, celebró que el evento «se haya convertido en un atractivo turístico y en un modo de mantener vivas las raíces culinarias». Entre los participantes, quince son de Oviedo, llamados a hacer disfrutar a vecinos y visitantes con el sabor más auténtico del invierno asturiano.