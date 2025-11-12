El PSOE denuncia el "desinterés" del equipo de gobierno por la escultura de Fernando Alba que se retiró de Ventanielles en 1995

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo expresó, por medio de su concejal Javier Ballina, su preocupación por la conservación de la escultura del artista Fernando Alba que se retiró de la plaza Lago Enol del barrio de Ventanielles en 1995. "Ante nuestras preguntas por la situación de esta pieza, el PP tan solo nos ha confirmado que partes de ella se encuentran depositadas bajo una lona en la finca de las pistas de atletismo de San Lázaro, pero que desconocen si la obra está completa", señaló el edil socialista.

Después de su retirada de Ventanielles, esta pieza fue trasladada a unos terrenos municipales en Pontón de Vaqueros. Posteriormente, acabó en la finca de las pistas de atletismo de San Lázaro. Ballina denunció que tener una obra de un Premio Nacional de Escultura en estas condiciones "no es de recibo, pero casi es peor el escaso interés mostrado esta mañana durante la comisión de Economía".

Los socialistas señalan que es una "situación de abandono incomprensible", pero confían en que el equipo de gobierno tome cartas en el asunto e intente contactar con Fernando Alba para iniciar un proceso de recuperación de la pieza. "Una ciudad que aspira, y con argumentos, a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 debe cuidar su patrimonio artístico", concluyó Ballina, poniendo el punto de mira en esta distinción.