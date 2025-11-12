Las voces corales de Oviedo llaman a la puerta de Europa: un motivo más para ser capital cultural

Ser Capital Europea de la Cultura es uno de los objetivos de Oviedo para 2031. Logros para obtener la distinción internacional hay de sobra y los diferentes agentes culturales siguen trabajando para ofrecer nuevas actividades a los ciudadanos. Una de las últimas, es el encuentro «Oviedo Coral Canta a Europa». Una programación dividida en tres días por la que han pasado 12 de las 16 agrupaciones inscritas en la Federación de Coros de Asturias y que en la tarde de ayer llegó a su fin de la mano de Ochote Cantos del Fontán bajo las órdenes de Gorka Fernández del Castillo, la Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria y Coro Son Astur –ambas dirigidas por Javier Fernández Mejuto– y el Coro Lumen con Luis López Aragón al frente. Todos los conciertos han tenido lugar en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe con éxito de público, según remarcó el presidente de Fecora, Santi Martínez. «Ha sido un ciclo precioso y excelente», dijo al final del acto.

El reto para cada una de las agrupaciones no ha sido fácil. Han interpretado canciones en español, pero también en inglés, italiano, francés y portugués demostrando que en el mundo de la cultura no existen las fronteras. «Este es un certamen que suena en armonía con Europa», remarcó la presentadora, Olga Rico. El único hándicap de los cantantes fue encontrar la perfecta pronunciación de los diferentes versos y, ayer, las corales cumplieron a las mil maravillas con el encargo. «Este ciclo ha tenido muy buen nivel y una gran acogida», destacó Martínez.

Ochote Cantos del Fontán –en realidad nueve– fue una de las corales más aplaudidas. Las voces masculinas conquistaron al público con la habanera «Dicen que se muere el mar», la asturiana «Mocina dame un besín» y la más aplaudida, «El Menú». «Da gusto ver la sala repleta de público», añadió el director, Fernández del Castillo.

Después, le tocó el turno la Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria, que triunfó con otros cuatro temas predominando «Barquilla». Le cogió el testigo Son Astur, que emocionó con «Eres tú» y concluyeron los jóvenes de Lumen Coro. La mayoría de los cantantes no utilizaron el papel para seguir las partituras, usaron tablets. «Cuesta atraer a los jóvenes, aunque nunca tuvimos tantos como hasta ahora», destacó el presidente de Fecora. Esta renovación se produce gracias a las intervenciones que hacen en las diferentes escuelas de música. «Tenemos pendiente con el Principado llevar la música coral a los centros formativos», destacó para a renglón seguido resaltar todas las actividades que hace el Ayuntamiento para darles a conocer. «Hay que reconocer que están difundiendo la música coral con diferentes iniciativas».

Los coros volverán a actuar en el Filarmónica el 19 y 20 de diciembre.