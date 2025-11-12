Vox exige una reacción por parte del equipo de gobierno para evitar que Oviedo pierda la Ciudad de la Justicia

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo presentó una propuesta para analizar la posibilidad de utilizar diferentes terrenos de disponibilidad inmediata para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia. "El equipo de gobierno tiene la responsabilidad de valorar y proponer soluciones eficaces para asegurar la construcción de la Ciudad de la Justicia en el Concejo de Oviedo y que no vuelva a perderse una inversión estratégica, como ya ocurrió con la ciudad deportiva del Real Oviedo", señaló la portavoz del grupo conservador, Sonsoles Peralta.

La paralización de los derribos en el antiguo HUCA y los retrasos vinculados a la aprobación del Plan Especial para el desarrollo de esta zona están provocando incertidumbre en torno a la materialización de la futura Ciudad de la Justicia en la capital del Principado. En el grupo conservador preocupa, especialmente, el paso al frente que ha dado el Ayuntamiento de Siero en las negociaciones por hacerse con este ambicioso proyecto. Ven muchas similitudes con el caso de la ciudad deportiva carbayona.

"Esta oferta puede poner en peligro la ubicación prevista de la Ciudad de la Justicia en Oviedo si persisten los retrasos. Desde Vox, insistimos en la necesidad de anticiparse a estos problemas y analizar la viabilidad de ofrecer terrenos municipales como alternativa, con el objetivo de agilizar la reunificación de las sedes judiciales y evitar que la inversión se desplace a concejos vecinos, lo que supondría una pérdida significativa para el municipio de Oviedo", advirtió Peralta.

Vox espera y exige una reacción inminente del equipo de gobierno ovetense, con Alfredo Canteli a la cabeza, que reconduzca esta situación. "El equipo de gobierno tiene que ponerse en modo alerta, ante la posibilidad de perder un proyecto relevante para nuestro municipio, lo que supondría una gran pérdida en términos económicos y de futuro para Oviedo", concluyó Peralta.