800 kilos de castañas para celebrar el Amagüestu de la Sociedad Protectora de la Balesquida
Las condiciones meteorológicas adversas han dificultado la obtención de estos frutos secos, pero la organización ha logrado mantener la celebración con normalidad
Este domingo, la Sociedad Protectora de La Balesquida celebrará una de sus grandes actividades del año, un encuentro que reúne a socios, vecinos y simpatizantes en torno a las tradiciones ovetenses. La cita recupera en esta ocasión su ubicación habitual en la plaza de Porlier, tras haberse trasladado el pasado año a la Corrada del Obispo debido a las obras de peatonalización del Oviedo Antiguo.
Repartirán entre sus asociados 800 kilos de castañas asadas y 800 litros de sidra dulce. Este año, las condiciones meteorológicas adversas han dificultado la obtención de castañas, pero la organización ha logrado mantener la celebración con normalidad gracias al esfuerzo conjunto de sus miembros y colaboradores.
El asado se hará al amanecer para repartir las primeras bolsas a partir de las 10.30 horas. También se servirá sidra dulce. La entidad liderada por José Antonio Alonso seguirá con el reparto hasta las dos de la tarde y la jornada estará amenizada por la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo".
