Abre la feria ArteOviedo: catorce galerías, más días, asistencia al coleccionismo, y la medalla "Kely" para Pablo Iglesias Prada

Una pared separa los demonios de Pablo Iglesias Prada de los monigotes de Juan Díaz-Faes, la Asturias fotografiada por Ricardo Villoria está a un stand de distancia de la que pinta Galano y el mundo mágico del bosque que sueña Luzía Pedregal hace eje, de punta a punta, con los portales purificadores de Alba Matilla. ArteOviedo, la feria de arte contemporáneo de la capital asturiana, abrió ayer sus puertas en Trascorrales en la que es ya su 15ª edición, con 14 galerías, y cinco días de duración, hasta el domingo, con horario de 12 a 14.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

La directora de la muestra, Natalia Alonso, celebró esta ampliación, así como las novedades de este año, un taller de lectura dedicado a Balthus, teatro, y una nueva asesoría de coleccionismo. Natalia García es la persona que se ha incorporado al certamen para guiar y aconsejar a los compradores, tanto a los habituales como a los que quieren empezar. Porque precios, insistieron, hay de todo tipo, desde 200 o 300 euros, hasta los más de 10.000.

La inauguración sirvió para entregar la medalla "Kely"´, que todos los años destaca una de las obras expuestas, y que en esta ocasión fue para uno de los demonios de Pablo Iglesias Prada, "El verdugo de almas", expuesto por Zooh Micro Gallery. Cuadros que él pinta enchufado al death-metal y juzga menos terribles que la mayoría del público y que ahora se incorporarán a los fondos de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. Más premios, la beca de producción que entrega la Fundación Caja Rural seleccionó a Iyán Castaño y sus manchas de relieve "robadas" a la arena, expuestas por Arancha Osoro. Una de ellas se incorporará también a los fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias, con la adquisición que ayer hicieron la asociación de Amigos de la pinacoteca, que sumaron también una fotografía de Villoria de ATM, un portal de Alba Matilla en Diana Llamazares y un papel de Gil Morán en Amaga.

La Escuela de Arte de Oviedo también está presente en este espacio y también tendrá su protagonismo en las actividades paralelas a la feria.

Tras la inauguración, Natalia Alonso acompañó a los primeros visitantes y autoridades (el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se sumó al recorrido) por las galerías seleccionadas. En ese recorrido, se pudo ver una amplia variedad de obras y formatos. Desde las fotografías que Alfredo Rodríguez trata como objetos y convierte en esculturas al construirles una peana con el chasis de una moto como se puede ver en el espacio 451 a los desarrollos que Rosalía Banet hace en Espacio Líquido de su trabajo con el cuerpo y las vísceras como naturaleza muerta, pies de plastilina de los que brotan flores y acaban en lienzo. La nueva asesora de coleccionistas invita a acercarse sin complejos: "Hay que educar al público, que se informen bien, que miren las redes de los artistas y que compren, sin grandes inversiones, se puede empezar con un dibujito".