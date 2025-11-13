Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto coral benéfico en la Delegación de Defensa de Oviedo para sumar a la Gran Recogida del Banco de Alimentos

Se podrán hacer donaciones de alimentos no perecederos y también se podrá enviar dinero

Voluntarios en la campaña del Banco de Alimentos.

Voluntarios en la campaña del Banco de Alimentos. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias celebrará esta tarde un concierto coral benéfico en su sede de Oviedo, a partir de las 19.30 horas. La cita reunirá a dos formaciones destacadas del panorama coral asturiano: la Coral Polifónica de Asturias “Cruz de la Victoria” y la Coral Dafne, que ofrecerán un variado repertorio de obras clásicas y populares.

La entrada al acto será totalmente gratuita, aunque el público asistente podrá realizar donaciones voluntarias que se destinarán íntegramente a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. Con este gesto, la Delegación de Defensa refuerza su compromiso solidario y su apoyo a las iniciativas que contribuyen a mejorar la situación de las personas más vulnerables.

El concierto se enmarca dentro de la programación de la Gran Recogida 2025, una campaña que busca promover la colaboración ciudadana y la conciencia social. Las aportaciones podrán ser tanto monetarias como de alimentos no perecederos, y se recogerán durante la celebración del evento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
  2. El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
  3. El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
  4. Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
  5. Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
  6. Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días
  7. Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes
  8. Plumitas', la pava real excursionista de Oviedo, vuelve a dar la nota en las calles de 'su' barrio: 'Debió de discutir con sus compañeros del Campo San Francisco

La sala capitular de la Catedral de Oviedo “fue el Niemeyer de finales del siglo XIII”

La sala capitular de la Catedral de Oviedo “fue el Niemeyer de finales del siglo XIII”

Oviedo acoge la “Missa Brevis en sol menor” de Teo Montero Rey en la Catedral

Oviedo acoge la “Missa Brevis en sol menor” de Teo Montero Rey en la Catedral

Concierto coral benéfico en la Delegación de Defensa de Oviedo para sumar a la Gran Recogida del Banco de Alimentos

Concierto coral benéfico en la Delegación de Defensa de Oviedo para sumar a la Gran Recogida del Banco de Alimentos

Multitudinario adiós a Lolita Bonal, un "as de corazones" y una mujer "extraordinaria"

Multitudinario adiós a Lolita Bonal, un "as de corazones" y una mujer "extraordinaria"

800 kilos de castañas para celebrar el Amagüestu de la Sociedad Protectora de la Balesquida

800 kilos de castañas para celebrar el Amagüestu de la Sociedad Protectora de la Balesquida

IU reclama que el presupuesto de 2026 recoja las demandas vecinales de transporte

IU reclama que el presupuesto de 2026 recoja las demandas vecinales de transporte

Oviedo, un paseo entre esculturas con historia: conoce los secretos de algunas de las figuras más representativas de la ciudad

Oviedo, un paseo entre esculturas con historia: conoce los secretos de algunas de las figuras más representativas de la ciudad

El Filarmónica, abarrotado por 418 escolares de Oviedo para aprender valores a través del cine

El Filarmónica, abarrotado por 418 escolares de Oviedo para aprender valores a través del cine
Tracking Pixel Contents