Concierto coral benéfico en la Delegación de Defensa de Oviedo para sumar a la Gran Recogida del Banco de Alimentos

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias celebrará esta tarde un concierto coral benéfico en su sede de Oviedo, a partir de las 19.30 horas. La cita reunirá a dos formaciones destacadas del panorama coral asturiano: la Coral Polifónica de Asturias “Cruz de la Victoria” y la Coral Dafne, que ofrecerán un variado repertorio de obras clásicas y populares.

La entrada al acto será totalmente gratuita, aunque el público asistente podrá realizar donaciones voluntarias que se destinarán íntegramente a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. Con este gesto, la Delegación de Defensa refuerza su compromiso solidario y su apoyo a las iniciativas que contribuyen a mejorar la situación de las personas más vulnerables.

El concierto se enmarca dentro de la programación de la Gran Recogida 2025, una campaña que busca promover la colaboración ciudadana y la conciencia social. Las aportaciones podrán ser tanto monetarias como de alimentos no perecederos, y se recogerán durante la celebración del evento.