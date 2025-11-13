Concierto coral benéfico en la Delegación de Defensa de Oviedo para sumar a la Gran Recogida del Banco de Alimentos
Se podrán hacer donaciones de alimentos no perecederos y también se podrá enviar dinero
La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias celebrará esta tarde un concierto coral benéfico en su sede de Oviedo, a partir de las 19.30 horas. La cita reunirá a dos formaciones destacadas del panorama coral asturiano: la Coral Polifónica de Asturias “Cruz de la Victoria” y la Coral Dafne, que ofrecerán un variado repertorio de obras clásicas y populares.
La entrada al acto será totalmente gratuita, aunque el público asistente podrá realizar donaciones voluntarias que se destinarán íntegramente a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. Con este gesto, la Delegación de Defensa refuerza su compromiso solidario y su apoyo a las iniciativas que contribuyen a mejorar la situación de las personas más vulnerables.
El concierto se enmarca dentro de la programación de la Gran Recogida 2025, una campaña que busca promover la colaboración ciudadana y la conciencia social. Las aportaciones podrán ser tanto monetarias como de alimentos no perecederos, y se recogerán durante la celebración del evento.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
- Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días
- Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes
- Plumitas', la pava real excursionista de Oviedo, vuelve a dar la nota en las calles de 'su' barrio: 'Debió de discutir con sus compañeros del Campo San Francisco