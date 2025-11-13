David Trueba protagoniza una jornada doblemente inspiradora en Oviedo

El director y novelista madrileño David Trueba protagonizó este jueves en Oviedo una jornada cultural en la que mostró sus dos facetas creativas. A las 20.00 horas, en los cines Embajadores Foncalada, presentó su más reciente película, «Siempre es invierno», y conversó con el público en un coloquio distendido tras la proyección.

Minutos después, a las 20.15 horas, acudió a la librería Kafka & Co, donde habló de su nuevo libro, «Mi 69», una obra de tono autobiográfico publicada en los Cuadernos de Anagrama. Durante el encuentro, Trueba compartió reflexiones sobre la memoria, el paso del tiempo y la creación artística, ofreciendo una velada doblemente inspiradora que reunió a numerosos amantes del cine y la literatura en el corazón de la ciudad.