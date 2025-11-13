David Trueba protagoniza una jornada doblemente inspiradora en Oviedo
El director y novelista participa en sendos actos celebrados en un cine y una biblioteca de la ciudad
El director y novelista madrileño David Trueba protagonizó este jueves en Oviedo una jornada cultural en la que mostró sus dos facetas creativas. A las 20.00 horas, en los cines Embajadores Foncalada, presentó su más reciente película, «Siempre es invierno», y conversó con el público en un coloquio distendido tras la proyección.
Minutos después, a las 20.15 horas, acudió a la librería Kafka & Co, donde habló de su nuevo libro, «Mi 69», una obra de tono autobiográfico publicada en los Cuadernos de Anagrama. Durante el encuentro, Trueba compartió reflexiones sobre la memoria, el paso del tiempo y la creación artística, ofreciendo una velada doblemente inspiradora que reunió a numerosos amantes del cine y la literatura en el corazón de la ciudad.
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
- Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días
- Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes
- Plumitas', la pava real excursionista de Oviedo, vuelve a dar la nota en las calles de 'su' barrio: 'Debió de discutir con sus compañeros del Campo San Francisco