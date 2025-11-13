El Filarmónica, abarrotado por 418 escolares de Oviedo para aprender valores a través del cine

El Teatro Filarmónica de Oviedo se llenó esta mañana de entusiasmo y curiosidad con la presencia de 418 alumnos de nueve colegios de la ciudad, que participaron en la primera jornada de FilmOviedo 2025, una iniciativa educativa que busca fomentar valores y pensamiento crítico a través del cine. La sesión inaugural, organizada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con Platino Educa, marca el comienzo de un programa que se extenderá durante los próximos meses y que llevará a las salas ovetenses a más de 3.000 estudiantes de 32 centros educativos.

Los escolares asistieron a la proyección de Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata, una película familiar que combina humor, deporte y amistad. Tras la proyección, los asistentes participaron en un coloquio con cuatro deportistas que compartieron sus experiencias personales en torno al esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo: el atleta paralímpico Alberto Suárez Laso, el jugador del Oviedo Club Baloncesto Pablo González Longarela, el entrenador del Confia Base Oviedo Daniel Bandrés Blanco y representantes del primer equipo femenino del Real Oviedo.

El concejal de Educación, José Ramón Prado, subrayó que FilmOviedo “ha tenido una gran acogida desde el primer momento” y destacó su valor como “actividad complementaria que combina cultura, deporte y educación en valores”. Según explicó, “pasarán por el programa unos 3.000 alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, aunque la demanda ha superado las previsiones iniciales”. Prado recordó que esta iniciativa se enmarca dentro de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura y su reciente reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte, lo que refuerza su apuesta por la educación integral.

Durante el coloquio, los deportistas invitados compartieron testimonios inspiradores sobre la importancia de la perseverancia y el trabajo en equipo. Suárez Laso, medalla de oro y plata en los Juegos Paralímpicos de Londres y Río, y subcampeón en París 2024, se presentó como “un ejemplo de superación y constancia en el deporte paralímpico”. Por su parte, González Longarela habló de su experiencia en el baloncesto profesional y destacó valores como la disciplina, el compromiso y la mentalidad de equipo. Bandrés, entrenador de balonmano, centró su intervención en “la importancia del esfuerzo y la identidad colectiva en el deporte formativo”.

Para los docentes, la iniciativa supone una oportunidad de aprendizaje diferente. Elisa Beltrán, profesora del colegio Santa María del Naranco, valoró la propuesta como “una forma de enseñar a los niños a ver cine desde otro punto de vista”. Según explicó, “más allá de disfrutar de una película que les gusta, como Los Futbolísimos, aprenden que detrás del deporte hay valores fundamentales como la cooperación y el esfuerzo”.

El coordinador de Platino Educa, Octavio Dapena, señaló que el objetivo del proyecto es “utilizar el cine como herramienta transversal de educación”, capaz de transmitir ideas y valores desde una perspectiva crítica. “Queremos que los alumnos aprendan a ver cine, no solo a consumirlo”, dijo. Además, destacó la importancia de “recuperar la experiencia colectiva de asistir a una sala de cine, algo cultural y formativo que no debería perderse”.

Con esta primera sesión, FilmOviedo abre una nueva etapa en la programación educativa municipal, combinando cine, reflexión y valores en una experiencia que promete dejar huella en miles de jóvenes ovetenses.