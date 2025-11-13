La Fundación Vinjoy recibe más de trece mil euros procedentes de la recogida de ropa usada en los supermercados Masymas
"Este dinero se destinará directamente a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas que acompañamos día a día", aseguran desde la entidad ovetense
"La Fundación Vinjoy lleva más de un siglo ayudando a todas las personas que lo necesitan, nuestra intención con esta donación es contribuir a que puedan seguir haciéndolo". Esas fueron las palabras que dedicó Eva Rodríguez, consejera delegada de Supermercados Masymas, a la entidad ovetense en el acto de entrega del cheque solidario. Los 13.304 euros donados al instituto ovetense son el resultado de la recogida de 228.733 kilogramos de ropa usada en los diferentes contenedores que instaló la cadena en sus tiendas desde 2021.
"Estamos muy agradecidos, este dinero se destinará íntegramente a la línea de becas a la que pueden optar las diferentes personas participantes de los centros educativos de la fundación", aseguró Isis González, coordinadora de acción transversal de la Fundación Vinjoy, muy contenta por la donación. "Va directamente a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas que acompañamos día a día", añadió.
En todo este proceso, la entidad encargada de gestionar los contenedores de ropa usada fue la Fundación Humana. Por cada kilo recogido, esta entidad donó 0,05 euros a la causa elegida por la cadena de supermercados, en este caso, la Fundación Vinjoy. "La reutilización textil es una herramienta poderosa para generar impacto ambiental y social positivo. Nuestra colaboración con Masymas es un ejemplo de cómo las empresas locales pueden contribuir activamente a ese cambio", apuntó Silvia Pombo, directora de reutilización textil de Humana Fundación Pueblo para Pueblo.
Las entidades participantes en este acto aprovecharon la ocasión para comunicar que, gracias a las más de 228 toneladas de ropa usada recuperadas en los diferentes puntos de recogida, se han dejado de emitir 1.395 toneladas de CO2. Desde Masymas reconocen que el objetivo era que "los clientes participen activamente en un proyecto de economía circular" y recalcan su compromiso con la construcción de una comunidad "más solidaria".
