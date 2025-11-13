IU reclama que el presupuesto de 2026 recoja las demandas vecinales de transporte

El grupo municipal de IU–Convocatoria por Oviedo instará al equipo de gobierno a incluir en el presupuesto de 2026 las principales demandas vecinales sobre transporte público. "El transporte público es un servicio esencial y un derecho ciudadano. No podemos seguir con líneas y frecuencias que no responden a las necesidades reales de la ciudadanía", denunció Gaspar Llamazares, portavoz del grupo político.

El objetivo es "garantizar un servicio más eficiente, accesible y sostenible para todos los barrios y parroquias del concejo". Consideran "imprescindible" una actualización de las líneas actuales y una agilización de las frecuencias. Hacen especial hincapié en las que afectan a Colloto, La Manjoya y Latores; porque estas zonas llevan años reclamando mejoras en la conexión con el centro urbano. También quieren crear lanzaderas directas hacia puntos estratégicos como el HUCA y los campus universitarios.

IU también quiere introducir un transporte individual a demanda en las zonas rurales del concejo, justifican esta necesidad diciendo que "facilitaría los desplazamientos de la población que actualmente carece de alternativas de movilidad adecuadas". "Algunos barrios y parroquias siguen desconectados y exigimos al equipo de gobierno que el presupuesto de 2026 sea el punto de partida para una movilidad más justa y sostenible", concluyó Llamazares.