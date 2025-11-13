Los monumentos prerrománicos del Naranco (al fin) estarán conectados por una senda: esto es lo que costará unir Santa María con San Miguel de Lillo

Hay cuatro minutos caminando para recorrer los 210 metros distancia que separan a los dos monumentos prerrománicos del Naranco. Sin embargo, no existe una senda que una a Santa María con San Miguel de Lillo. Un problema que provoca que los peatones vayan por la carretera -por el verano, el tráfico es constante debido a la gran cantidad de turistas que visitan estas joyas- o atraviesan el estrecho camino creado por los caminantes para evitar ir junto a los coches. Ahora, la consejería de Cultura, liderada por Vanessa Gutiérrez, solucionará esta situación. El Principado acaba de adjudicar a la empresa Arposa 60 la ejecución de las obras por 381.845,56 euros.

El trayecto del camino

Los trabajos se centrarán en el camino ya creado por peatenos. En concreto, la senda comenzará en Santa María del Naranco, en el punto donde finaliza el camino que parte desde el Centro de Interpretación del Prerrománico. Despúes, transcurrirrá al lado de la carretera a través de una cómoda pendiente hasta el nivel por donde transitan los coches. También se propone la creación de un puente que cruce el arroyo hasta el camino existente de la margen izquierda.

En los últimos meses ha habido debate alrededor del trazado de esta obra. La opción finalmente elegida por el Principado ha sido redactada por el estudio del arquitecto Román Villasana y ha sido valorada por su bajo impacto visual. Además, cumple los objetivos fundamentales del proyecto: facilitar la comunicación entre ambas joyas prerrománicas y mejorar la seguridad de los visitantes. Otro de los fines que se quiere conseguir es reducir el número de coches que cada día circulan al lado de los monumentos prerrománicos y evitar el aparcamiento de los coches en las zonas no autorizadas. Para ello, existe un gran estacionamiento a poco más de cinco minutos caminando.

Para el próximo verano

La previsión del Principado es que las obras comiencen en las próximas semanas. El contrato ya ha sido adjudicado y falta su formalización. Los trabajos durarán medio año y la consejería quiere gastar en 190.922,78 euros este año. La cantidad restante, a principios de 2026.Si las fechas se cumplen, la senda estará lista para el veranoe, el momento del año en el que los turistas visitan este el palacio y la iglesia, que fueron declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1985. Ambos, además, gozan de la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1885.