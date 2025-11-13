Multitudinario adiós a Lolita Bonal, un "as de corazones" y una mujer "extraordinaria"

Lolita Bonal siempre tenía una palabra bonita. Utilizaba un vocabulario elocuente y original y le encantaba recibir fotos de sus hijos, nueras y nietos a lo largo del mundo. «Era una abuela conectada, bondadosa, amable y generosa». Así lo explicó su nieta Marina Álvarez-Cascos durante la emocionante carta que leyó al final del funeral para despedir a una de las fundadoras del Club Tricolor de bridge. La misa tuvo lugar en la tarde del jueves en la iglesia del Corazón de María donde la nieta la recordó con cariño. La definió como una persona «extraordinaria» a la que siempre le gustó estar rodeada de los suyos y de sus amigas. «No he visto otra familia igual que la nuestra gracias a lo que hicisteis tú y el abuelo. Decía que tenía unos nietos de oro y nuestra as de corazones ya está en el cielo».

Unas palabras que conmovieron a los presentes. La misa estuvo presidida por Miguel Ángel Niño de la Fuente, quien agradeció a los asistentes el cariño que están dando a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles. «La vida de Lolita Bonal fue de esfuerzo y sacrificio y junto con su marido, Fernando Fuente Fernández –hijo del fundador de la fábrica de loza de San Claudio–, formaron una familia numerosa con cinco hijos. Además, concebía el juego para tener despierta la mente». Decía que las partidas con baraja francesa, el único deporte de cartas considerado olímpico, eran «un tesoro». No lo concebía solo como una afición, sino como un ejercicio que, según decía, le servía «para que la mente funcione como un reloj».

También era aficionada a la pintura y de joven le hubiese gustado dedicarse a ella. Sin embargo, el futuro tenía otros planes para ella. «La vida –subrayó el párroco– es como un juego en el que se organizan las cartas. Unas veces son buenas y otras, las tenemos que jugar nosotros».

Entre los asistentes a la misa estuvo el vicepresidente de Otea, Fernando Corral; la directora de la Vuelta Asturias, Cristina Álvarez-Mendo; la pintora Carmen Fernández-Kelly; los abogados Ignacio Botas y Julián Bravo y la responsable de Protocolo y Comunicación de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Pía Portilla. El último lunes de mes se celebrará una misa en su recuerdo en la iglesia de la plaza de América. n