La nonagenaria "Lola" Palacios arrasa en el III Certamen Tribuna Ciudadana

«Empecé en la escuela y siempre me gustó escribirle a Asturias», esa es la confesión de María Dolores Palacios, vecina de La Felguera, que, a sus 97 años, ganó el premio dedicado a los autores mayores de ochenta del III Certamen «Tribuna Ciudadana». Su texto titulado «Mi vieja agenda», que habla de la resistencia ante los envites del paso del tiempo, convenció al jurado del concurso que destacó su dominio del correlato.

«Lola», como le conocen sus allegados, reconoce que escribir le «entretiene muchísimo» y asegura estar encantada con el reconocimiento. «Estoy en el ERA de Riaño y me arreglo como puedo. Busco el momento apropiado y me pongo en cualquier sitio a escribir, aprovecho cuando la sala común del centro está vacía», explicó Palacios, mirando con mucho cariño al director de su residencia, mientras este esperaba sentado en las butacas a que le diesen la distinción.

José Ramón Fernández, vecino de Trubia, se llevo el gato al agua en la categoría de microrrelatos con una historia dedicada a su madre. «Me dio por empezar a escribir algo y aquí estoy. Mi mujer es la que más me anima, pero esta vez no sabía absolutamente nada», confesó tímidamente Fernández, mientras su pareja le grababa con el teléfono móvil.

El trubieco compartió podio con Xuan Mel Miyar, un gijonés cuyo trabajo destaca por estar íntegramente escrito en asturiano. «Xuan Bello fue un gran referente para mí. Es fundamental defender nuestro idioma y darle la visibilidad que merece. Ese es mi propósito», apuntó Miyar. Su relato titulado «L´alma del vientu» se quedó a las puertas de la victoria, no obstante, el jurado hizo hincapié en la preocupación que muestra por la despoblación del Principado de Asturias y los matices que intenta plasmar sobre el abandono de las zonas rurales.

«Mi padre también escribía, desde pequeña llevo haciéndolo. Me inspira todo, desde una gota de agua hasta el ladrido de un perro», comentó Mirta Chamorro, ganadora de la categoría de poesía. «La gente joven piensa que la poesía es una cosa aburrida para gente mayor, pero no deja de ser un medio fundamental para expresar nuestros sentimientos. Las personas que lo llevamos dentro, nos sale solo», añadió Chamorro, reflexionando sobre la necesidad de llegar a las nuevas generaciones.

El segundo puesto de esta categoría lo ocupó Luis de Luxán Meléndez con su poema «Furtivos». El veterano poeta confiesa que «cada vez escribo menos», pero cree que la clave está en aprovechar todos los momentos de inspiración que llegan.

Un acto con mucho ritmo

La entrada al acto era completamente libre y decenas de personas se acercaron al salón de actos de la Biblioteca «Ramón Pérez de Ayala». Destacó la presencia de Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias; Carlos Siñeriz, director de la Fundación Cajastur; y Pedro Sánchez Lazo, presidente de Tribuna Ciudadana, así como de otras autoridades y representantes institucionales.

La popular cantante de tonada asturiana, Anabel Santiago, interpretó tres de sus canciones durante el acto. Una de ellas justo después de la presentación del certamen y otra antes de despedir a los premiados. Cuando los actos protocolarios finalizaron, todos los premiados hicieron una foto de familia para guardar como recuerdo de una tarde en la que, pese a pertenecer a la tercera edad, ellos mismos reconocían que se lo pasaron «como enanos».