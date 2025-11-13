Oviedo acoge la “Missa Brevis en sol menor” de Teo Montero Rey en la Catedral

La Catedral de Oviedo acogerá el próximo sábado 15 de noviembre a las 19:15 horas la interpretación de la obra “Missa Brevis en sol menor”, compuesta por Teo Montero Rey. El concierto, organizado por la Asociación Cultural A Castalia, promete ser una cita destacada dentro del panorama musical asturiano. La entrada será libre hasta completar aforo.

La dirección correrá a cargo de Luis López Aragón, con la participación de la soprano Noive Solar. En el acompañamiento instrumental estarán Marta Vergara (flauta), Alicia Martínez (clarinete) y Aníbal Mortera (violonchelo).

El coro estará formado por Sara Estrada, Laura Mayo, Beatriz Pérez, Blanca Alustiza, Isabel Alustiza, Laura Santos, Jorge Cases, Jaime Fernández, Teo Montero y Martín San Miguel. El evento ofrece una oportunidad para escuchar una obra coral contemporánea en uno de los espacios más emblemáticos de Oviedo.