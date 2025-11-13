Oviedo acoge la “Missa Brevis en sol menor” de Teo Montero Rey en la Catedral
Tendrá lugar el próximo sábado 15 de noviembre a las 19:15 y la entrada será libre hasta completar aforo
La Catedral de Oviedo acogerá el próximo sábado 15 de noviembre a las 19:15 horas la interpretación de la obra “Missa Brevis en sol menor”, compuesta por Teo Montero Rey. El concierto, organizado por la Asociación Cultural A Castalia, promete ser una cita destacada dentro del panorama musical asturiano. La entrada será libre hasta completar aforo.
La dirección correrá a cargo de Luis López Aragón, con la participación de la soprano Noive Solar. En el acompañamiento instrumental estarán Marta Vergara (flauta), Alicia Martínez (clarinete) y Aníbal Mortera (violonchelo).
El coro estará formado por Sara Estrada, Laura Mayo, Beatriz Pérez, Blanca Alustiza, Isabel Alustiza, Laura Santos, Jorge Cases, Jaime Fernández, Teo Montero y Martín San Miguel. El evento ofrece una oportunidad para escuchar una obra coral contemporánea en uno de los espacios más emblemáticos de Oviedo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
- Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días
- Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes
- Plumitas', la pava real excursionista de Oviedo, vuelve a dar la nota en las calles de 'su' barrio: 'Debió de discutir con sus compañeros del Campo San Francisco