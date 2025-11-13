Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo acoge la “Missa Brevis en sol menor” de Teo Montero Rey en la Catedral

Tendrá lugar el próximo sábado 15 de noviembre a las 19:15 y la entrada será libre hasta completar aforo

Catedral de Oviedo

Catedral de Oviedo / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

La Catedral de Oviedo acogerá el próximo sábado 15 de noviembre a las 19:15 horas la interpretación de la obra “Missa Brevis en sol menor”, compuesta por Teo Montero Rey. El concierto, organizado por la Asociación Cultural A Castalia, promete ser una cita destacada dentro del panorama musical asturiano. La entrada será libre hasta completar aforo.

La dirección correrá a cargo de Luis López Aragón, con la participación de la soprano Noive Solar. En el acompañamiento instrumental estarán Marta Vergara (flauta), Alicia Martínez (clarinete) y Aníbal Mortera (violonchelo).

El coro estará formado por Sara Estrada, Laura Mayo, Beatriz Pérez, Blanca Alustiza, Isabel Alustiza, Laura Santos, Jorge Cases, Jaime Fernández, Teo Montero y Martín San Miguel. El evento ofrece una oportunidad para escuchar una obra coral contemporánea en uno de los espacios más emblemáticos de Oviedo.

TEMAS

