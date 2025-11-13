El plato asturiano con fabas que cada vez piden más turistas (y no es la fabada) y que ahora un campeonato busca coronar al mejor de España: "Es más que una comida, es cultura y hay que protegerlo"

El plato de cuchara más popular de Asturias es, sin duda, la fabada. Pero hay otro plato tradicional del Principado que lleva fabas y que es igual de rico o más que su "hermano" famoso: el pote asturiano o pote de berzas. Cada vez más turistas lo piden en los restaurantes y se está convirtiendo, con razón, en una auténtica "atracción gastronómica". Ahora un campeonato busca coronar al mejor pote asturiano de España. El torneo acaba de empezar (desde este jueves, día 13, hasta el 2 de diciembre) y se desarrollará en 42 establecimientos hosteleros de toda la región.

El pote asturiano "es una de las insignias de la gastronomía regional. Es más que un plato, es cultura y se debe proteger la tradición de nuestro pasado para poder apostar por el futuro", reivindicó el edil de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García, durante la presentación del VII Campeonato de España de Pote asturiano.

Una atracción gastronómica

Según Miguel Llano, director del campeonato, "si bien la fabada es el plato más conocido, quizá sea el pote el origen del camino, por ello su representación es muy importante y progresivamente se está convirtiendo en una atracción gastronómica para los turistas, además de la gente joven que no debe olvidar este origen". Para Fernando Corral, vicepresidente de la patronal hostelera Otea, "gracias a la calidad de la cocina asturiana, se puede afirmar que todos los platos que se presentarán serán extraordinarios".

Pote asturiano / LNE

Los clientes votan

Durante la fase de clasificación, serán los propios clientes quienes voten mediante fichas y fotografías los mejores potes asturianos. Valorarán el sabor, el compango, la integración de la faba y el maridaje. La nota final del pote se calculará automáticamente en un proceso informatizado atendiendo a las puntuaciones.

La fase final

La fase de clasificación online se desarrollará entre los días 13 de noviembre y 23 de noviembre de 2025. Los cinco restaurantes que mejores resultados obtengan en la fase de clasificación pasarán a la final que se celebrará en Oviedo el martes 2 de diciembre de 2025.

Este es el listado completo de restaurantes participantes: La Montera Picona de Ramón, La Tabernilla de Oviedo, Tablas del Campillín, El Fartuquín, Casa El Marmio, TC28 Beber y Comer, La Viera, Casa Repinaldo, Casa La Nicia, El Recreo de las Caldas, Cubia, Tixileiro, El Floridita, Abrelatas, Niza, La Escollera, Tierra de Asturias, Posada de Bacus, Los Arcos, A Capricho Espacio Gastronómico, El Puchero de Mi Abuela Valdemoro, El Chigre de Faedo, Sidrería Narcea, El Molín de Salas, Casa Nuevo, La Cofradía, La Collota, La Cantina de Villa Alegre, La Lola, La Comtienda Pedregal, Casa Migio, El Balcón de Bueño, Casa Vene, Bodegas Anchón, La Terraza de la Guía, La Peñuca, La Gran Taberna, Parador de Corias, Casa Ramón, La Botica de Lastres, La Sauceda y El Bodegón de Teatinos.