El PP pide una «reforma en condiciones» en el colegio de Latores: prevé que las instalaciones se seguirán usando una vez se inaugure el colegio de Montecerrao

Las obras de construcción del colegio de educación especial de Montecerrao acaban de cumplir dos meses de ejecución. La previsión que maneja la consejería de Educación, liderada por Eva Ledo, es que las instalaciones sean inauguradas en 2027 con una capacidad para 240 alumnos. Sin embargo, la diputada popular en la Junta General del Principado Gloria García predijo ayer que esta cifra es insuficiente. «No van a caber todos los alumnos y el centro de Latores, probablemente, tendrá que seguir abierto. Es por ello que se tiene que realiza una reforma en condiciones», expuso durante la comisión de Educación.

Allí, la consejera del ramo le detalló el proceso que lleva las diferentes mejoras que se acometerán. Por un lado, se adecuará el área del aparcamiento durante tres meses. Costará 60.000 euros. Además, en septiembre se realizó una intervención de emergencia para facilitar el acceso de los autobuses al recinto y en junio se adjudicó al arquitecto la redacción de un proyecto para mejorar la accesibilidad a las instalaciones por 14.000 euros. Las obras se pretenden llevar a lo largo de esta legislatura. «Estamos interviniendo de forma constante».

Sin embargo, García no se mostró conforme con los plazos de las obras. «Me ha dejado muerta con los tiempos que manejas. La previsión de que los trabajos se hagan esta legislatura implica que sean dos años. Además, la famosa rampa quedó sin acabar. Hay una barra atravesada». Para demostrarlo, enseñó una foto a la consejera y esta tomó nota de la crítica realizada por el partido de la oposición.